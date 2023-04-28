Кількість жертв ракетної атаки РФ по Умані зросла до 17: серед загиблих – троє дітей

Про це повідомили у ДСНС та МВС.
За даними МВС, станом на 15:00 внаслідок російського удару по багатоповерхівці міста Умань загинуло 17 осіб.
Як повідомили у ДСНС, серед загиблих – вже троє дітей (раніше повідомлялось про двох загиблих 10-річних дітей).
Кількість постраждалих – 18 осіб, з яких 9 ушпиталено. Ще 17 осіб – зокрема троє дітей – врятовано.
Вилучено фрагмент одного тіла.
Як відомо, вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі.
Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань.
Окрім цього, лунали вибухи і на Дніпропетровщині: там внаслідок російських обстрілів загинули 31-річна жінка та дворічна дитина.
Уламки збитої російської ракети також пошкодили багатоповерхівку в місті Українка на Київщині, внаслідок чого постраждала дитина 2009 року народження.
- В Умані Черкаської області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.