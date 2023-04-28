російсько-українська війна
15:50 В Умані розгорнули ДНК-лабораторію для ідентифікації загиблих
15:40 Amnesty International приховала звіт незалежної перевірки щодо її заяв про те, що ЗСУ нібито «ставлять під загрозу мирне населення України»
15:25 Керівницю окупаційних органів РФ, яка займалась депортацією українців до Сибіру, засуджено до 15 років ув’язнення
14:58 Зеленський доручив Залужному відправляти на фронт тилових воєнкомів – Резніков
14:31 Литва планує витратити понад 3,1 млрд євро на поповнення військових запасів
13:35 Іранські БпЛА, якими Росія атакує Україну, оснащено краденими західними технологіями – CNN
13:23 За добу рівень води у Дніпрі знизився на 19 сантиметрів
12:45 Ракетна атака РФ не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі України – «Укренерго»
12:30 «Є лише один сценарій закінчення війни – перемога України»: Порошенко розповів про 5 ключових факторів перемоги
11:58 Під час обстрілу Миколаєва 27 квітня росіяни застосували ракети «Іскандер-К» – Ігнат
11:49 На Харківщині затримано колаборанта, який вивіз до РФ понад тисячу тонн українського зерна
11:35 Херсон отримає 32 автобуси від Іспанії
10:39 Через втрати в Україні РФ скасувала щорічні російські армійські міжнародні ігри – британська розвідка
09:45 Військове командування РФ змінює керівництво органів управління: в ISW назвали ймовірні причини кадрових перестановок окупантів
09:22 В Україні запустили Національний портал з імунізації
08:34 Втрати росіян: за добу ліквідовано 540 загарбників
07:49 28 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:15 В окремих областях дощі та грози: прогноз погоди на 28 квітня
05:58 Обстріл Дніпра: загинула жінка та трирічна дитина

Кількість жертв ракетної атаки РФ по Умані зросла до 17: серед загиблих – троє дітей

Станом на 15:00 кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Умані зросла до 17. Серед загиблих – троє дітей.

П’ятниця, 28 квітня 2023, 15:07
Підтримати

Про це повідомили у ДСНС та МВС.

За даними МВС, станом на 15:00 внаслідок російського удару по багатоповерхівці міста Умань загинуло 17 осіб.

Як повідомили у ДСНС, серед загиблих – вже троє дітей (раніше повідомлялось про двох загиблих 10-річних дітей).

Кількість постраждалих – 18 осіб, з яких 9 ушпиталено. Ще 17 осіб – зокрема троє дітей – врятовано.

Вилучено фрагмент одного тіла.

Як відомо, вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі.

Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань.

Окрім цього, лунали вибухи і на Дніпропетровщині: там внаслідок російських обстрілів загинули 31-річна жінка та дворічна дитина.

Уламки збитої російської ракети також пошкодили багатоповерхівку в місті Українка на Київщині, внаслідок чого постраждала дитина 2009 року народження.

Теги: вбивство дітей, вбивство цивільних, злочини росіян, масований ракетний удар, обстріли України, ракетний удар по Умані, удар по багатоповерхівці, Умань

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook