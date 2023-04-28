Кількість жертв ракетної атаки РФ по Умані зросла до 17: серед загиблих – троє дітей

Станом на 15:00 кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Умані зросла до 17. Серед загиблих – троє дітей.

Про це повідомили у ДСНС та МВС.

За даними МВС, станом на 15:00 внаслідок російського удару по багатоповерхівці міста Умань загинуло 17 осіб.

Як повідомили у ДСНС, серед загиблих – вже троє дітей (раніше повідомлялось про двох загиблих 10-річних дітей).

Кількість постраждалих – 18 осіб, з яких 9 ушпиталено. Ще 17 осіб – зокрема троє дітей – врятовано.

Вилучено фрагмент одного тіла.

Як відомо, вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі.

Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань.

Окрім цього, лунали вибухи і на Дніпропетровщині: там внаслідок російських обстрілів загинули 31-річна жінка та дворічна дитина.

Уламки збитої російської ракети також пошкодили багатоповерхівку в місті Українка на Київщині, внаслідок чого постраждала дитина 2009 року народження.