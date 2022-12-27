Про це інформує The New York Times.
Місто Буффало (штат Нью-Йорк) стало епіцентром трагічних наслідків снігової бурі історичного масштабу. Сильні морози, вітри та снігопад призвели до трагічних наслідків – відомо уже про 34 жертви негоди. Місцеві медичні заклади переповнені. Проте, рятувальники, які лише нещодавно отримали змогу почати працювати, констатують: вони можуть знайди значно більше тіл після розчищання снігу.
Лише до місцевої поліції за ці дні надійшло близько 1000 викликів. Трьох людей були знайшли мертвими у своїх автомобілях, четверо померли без опалення у своїх будинках, троє померли від серцевих захворювань під час прибирання снігу, ще троє померли через недоступність медичної допомоги.
“Їх знайшли кількома різними способами”, — сказав прессекретар мера Буффало Байрон Браун. “Їх знайшли в автомобілях, що стояли на мілині, їх знайшли на тротуарах, біля перехресть вулиць, деяких знайшли в снігових кущах”.
Загальна кількість снігу за сезон перевищила 2,5 метра. Через таку кількість опадів будь-який наступний снігопад несе загрозу для місцевих жителів.
Вчені кажуть, що зміна клімату могла вплинути на інтенсивність шторму, оскільки атмосфера може переносити більше водяної пари.
Зараз шторм припинився і сніг почав танути, що несе нову загрозу: можливі повені. Проте, уже наступними днями, згідно з прогнозами синоптиків, снігопади повернуться.
- За даними PowerOutage.us, унаслідок бурі близько 250 000 будинків і підприємств у США не мали електроенергії у неділю станом на 11 ранку за місцевим часом, причому майже половина з них постраждала в Мен і Нью-Йорку. З початку шторму кількість відключень іноді перевищувала мільйон домогосподарств.