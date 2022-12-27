Минулого тижня у США сильний сніг, потужний вітер і аномальний холод забрали життя щонайменше 34 осіб. Рятувальники вважають, що у процесі розчищання снігу будуть знайдені нові тіла.

Про це інформує The New York Times.

Місто Буффало (штат Нью-Йорк) стало епіцентром трагічних наслідків снігової бурі історичного масштабу. Сильні морози, вітри та снігопад призвели до трагічних наслідків – відомо уже про 34 жертви негоди. Місцеві медичні заклади переповнені. Проте, рятувальники, які лише нещодавно отримали змогу почати працювати, констатують: вони можуть знайди значно більше тіл після розчищання снігу.

Лише до місцевої поліції за ці дні надійшло близько 1000 викликів. Трьох людей були знайшли мертвими у своїх автомобілях, четверо померли без опалення у своїх будинках, троє померли від серцевих захворювань під час прибирання снігу, ще троє померли через недоступність медичної допомоги.

“Їх знайшли кількома різними способами”, — сказав прессекретар мера Буффало Байрон Браун. “Їх знайшли в автомобілях, що стояли на мілині, їх знайшли на тротуарах, біля перехресть вулиць, деяких знайшли в снігових кущах”.

Загальна кількість снігу за сезон перевищила 2,5 метра. Через таку кількість опадів будь-який наступний снігопад несе загрозу для місцевих жителів.

Вчені кажуть, що зміна клімату могла вплинути на інтенсивність шторму, оскільки атмосфера може переносити більше водяної пари.

Зараз шторм припинився і сніг почав танути, що несе нову загрозу: можливі повені. Проте, уже наступними днями, згідно з прогнозами синоптиків, снігопади повернуться.