Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Трагедія сталася в лікарні Ібн Хатіба.
Більше 100 людей отримали різні травми, 82 – загинули.
Прем’єрміністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі у неділю відсторонив міністра охорони здоров’я і доручив провести розслідування трагедії.
Глава цивільної оборони Іраку генерал Кадхім Бохан сказав, що пожежа спалахнула у відділенні інтенсивної терапії лікарні на поверсі, “призначеному для реанімації легень”.
Близько 30 пацієнтів знаходилися у відділенні інтенсивної терапії, яке було зарезервовано для найважчих випадків COVID-19 у Багдаді.
Рано вранці в неділю пожежу вдалося загасити.
The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3
— Steven Nabil (@thestevennabil) April 24, 2021
Представники служби екстреної допомоги заявили, що багато пацієнтів померли, коли їх відімкнули від кисневих апаратів, аби евакуювати, в той час як інші задихнулися від диму.
“Як тільки почалася пожежа, комусь потрібно було відключити центральні труби, що означає, по суті, відключити кисень тим, хто його найбільше потребує”, – сказала Халла Сарраф, директор неурядової організації “Іракський доступ до охорони здоров’я”.
- Раніше повідомлялося, що щонайменше 27 осіб загинули й 46 отримали поранення в результаті пожежі в лікарні з COVID-хворими Ібн Хатіба на південному сході столиці Іраку Багдада.