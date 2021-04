Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Трагедія сталася в лікарні Ібн Хатіба.

Більше 100 людей отримали різні травми, 82 – загинули.

Прем’єрміністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі у неділю відсторонив міністра охорони здоров’я і доручив провести розслідування трагедії.

Глава цивільної оборони Іраку генерал Кадхім Бохан сказав, що пожежа спалахнула у відділенні інтенсивної терапії лікарні на поверсі, “призначеному для реанімації легень”.

Близько 30 пацієнтів знаходилися у відділенні інтенсивної терапії, яке було зарезервовано для найважчих випадків COVID-19 у Багдаді.

Рано вранці в неділю пожежу вдалося загасити.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3

— Steven Nabil (@thestevennabil) April 24, 2021