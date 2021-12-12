“Це найбільша руйнівний шторм, яку я бачив за все своє життя. У нас були смерчі такої ж довжини, як цей торнадо, але у нас ніколи не було смерчу з шириною цього торнадо”, – сказав він.

Сорок людей було врятовано з обваленої свічкової фабрики в Мейфілді, але ще 60 вважаються зниклими безвісти, а губернатор Кентуккі Енді Бешир, який відвідав місце події, сказав, що навряд чи було більше вцілілих.