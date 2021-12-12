Про це пише міжнародне інформаційне агентство BBC.
Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти, а цілі міста були зруйновані приблизно 30 торнадо в п’ятницю. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про стихійне лихо в штаті Кентуккі, який найбільше постраждав.
Місцевий конгресмен Джеймс Комер, який працює з рятувальниками в зруйнованому місті Мейфілд, сказав, що торнадо там був наймасштабнішим з тих, які коли-небудь бачили.
“Це найбільша руйнівний шторм, яку я бачив за все своє життя. У нас були смерчі такої ж довжини, як цей торнадо, але у нас ніколи не було смерчу з шириною цього торнадо”, – сказав він.
Сорок людей було врятовано з обваленої свічкової фабрики в Мейфілді, але ще 60 вважаються зниклими безвісти, а губернатор Кентуккі Енді Бешир, який відвідав місце події, сказав, що навряд чи було більше вцілілих.
- У місті Едвардсвіл (штат Іллінойс, США) потужний торнадо частково зруйнував склад компанії Amazon. Під завалами можуть перебувати від 50 до 100 осіб.