В результаті рятувально-пошукової операції після обвалу будинку в передмісті Маямі з-під завалів вдалося витягнути 24 тіла.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Кількість зниклих безвісти – 124.

До цього, в четвер, рятувальники витягнули тіло семирічної дівчинки, доньки місцевого пожежника. В п’ятницю вдалося знайти ще три тіла.

Напередодні стало відомо, що влада ухвалила рішення знести ту частину будинку, яка вціліла після обвалу. Спершу повідомлялося, що її знесуть, коли пошуково-рятувальну операцію буде завершено. Потім інженери сказали, що все ще є загроза обвалу другої частини будівлі, тож зносити слід негайно. За останньою інформацією, інженери знайшли спосіб знести другу частину будівлі, аби вона впала на протилежний бік, не туди, де тривають пошуки.

Ще одна проблема — ураган “Ельза” може похитнути залишки будинку.

Після того, як другу частину будинку знесуть — рятувальники отримають доступ до зони, де розташовано підземну стоянку та гаражі. Там також можуть бути тіла загиблих.

Бригади рятувальників продовжує працювати по 12 годин на добу. Однак, виникла проблема. Одну з груп довелося тимчасово відсторонити від роботи, оскільки один із членів отримав позитивний результат на коронавірус.

У п’ятницю інспектори знайшли труднощі з бетоном у сусідньому будинку. Евакуацію жителів 156 квартир розпочато, оскільки будинок визнали “структурно нестабільним”.

Жителі будинку Champlain Towers South, квартири яких уціліли, не зможуть повернутися, аби забрати особисті речі, попри рівень потреби в них. Коли завершиться рятувально-пошукова операція, будинок знесуть остаточно.

1 липня пошуково-рятувальні роботи було зупинено на 14 годин, бо інженери боялися, аби не обвалилася друга частина будівлі.

2 липня зі списку зниклих безвісти викреслили кількох осіб. Рятувальники з’ясували, що вони живі та в безпеці. Активні пошуки триватимуть до вечора неділі, 4 липня. Після цього можлива перерва через ураган “Ельза”, який наближається до узбережжя.

Офіційно, внаслідок обвалу будинку загинули 22 особи, а понад 100 залишаються зниклими безвісти.