Кількість жертв внаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 17

Українські рятувальники досі розбирають завали багатоповерхівок у Запоріжжі, по яких росіяни завдали удару 6 жовтня. Під завалами продовжують знаходити й тіла загиблих. Станом на ранок 8 жовтня кількість жертв зросла до 17.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, станом на ранок суботи, 8 жовтня, з-під завалів одного зі зруйнованих будинків деблоковано 13 осіб, з яких одна дитина. Живими знайшли 6 осіб, з яких 4 госпіталізовані.

З-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 4 загиблі особи, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Загальна кількість загиблих на даний час становить 17 осіб. З них одна дитина, та ще одна особа, яка померла в лікарні.

Врятувати вдалось 21 особу, з яких 12 ушпиталили.

На даний час роботи на місцях ракетних обстрілів тривають.

ДОВІДКА: під ранок 6 жовтня російські армійці завдали масованого ракетного удару по житлових багатоповерхівках у Запоріжжі. Будинки зазнали значних руйнувань, низка мешканців опинились під завалами.