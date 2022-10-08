Кількість жертв внаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 17

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, станом на ранок суботи, 8 жовтня, з-під завалів одного зі зруйнованих будинків деблоковано 13 осіб, з яких одна дитина. Живими знайшли 6 осіб, з яких 4 госпіталізовані.
З-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 4 загиблі особи, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Загальна кількість загиблих на даний час становить 17 осіб. З них одна дитина, та ще одна особа, яка померла в лікарні.
Врятувати вдалось 21 особу, з яких 12 ушпиталили.
На даний час роботи на місцях ракетних обстрілів тривають.
ДОВІДКА: під ранок 6 жовтня російські армійці завдали масованого ракетного удару по житлових багатоповерхівках у Запоріжжі. Будинки зазнали значних руйнувань, низка мешканців опинились під завалами.
- Вранці 7 жовтня окупанти укотре обстріляли багатоповерхівки міста. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.