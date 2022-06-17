Про це він написав у Facebook.
Так, за оновленими даними, станом на 12:00, внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва загинуло двоє мирних мешканців.
Ще двадцять людей отримали поранення, додав Кім. Він також наголосив, що і ці дані можуть бути не остаточними.
Як відомо, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву сьогодні, 17 червня, близько 7 ранку.
Унаслідок обстрілу було пошкоджено чотири багатоповерхівки.
Одразу після удару повідомлялось про одного загиблого та шістьох постраждалих. Серед постраждалих повідомлялось про одну дитину.
- Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко вважає, що новий наступ на Миколаїв можливий лише теоретично. Військовий керував обороною Миколаєва з перших днів російського вторгнення.
- Також повідомлялось, що інтенсивність обстрілів Миколаєва пов’язана з тим, що російські окупанти стягнули самохідні артилерійські установки типу “Піон” на територію тимчасово окупованої Херсонської області, яка межує з Миколаївською.