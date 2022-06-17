Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що кількість жертв ракетного обстрілу, якого росіяни завдали вранці по Миколаєву, зросла.

Про це він написав у Facebook.

Так, за оновленими даними, станом на 12:00, внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва загинуло двоє мирних мешканців.

Ще двадцять людей отримали поранення, додав Кім. Він також наголосив, що і ці дані можуть бути не остаточними.

Як відомо, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву сьогодні, 17 червня, близько 7 ранку.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено чотири багатоповерхівки.

Одразу після удару повідомлялось про одного загиблого та шістьох постраждалих. Серед постраждалих повідомлялось про одну дитину.