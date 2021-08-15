Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У суботу вранці на заході острівної країни стався землетрус силою 7,2 бала, який зруйнував і пошкодив будівлі, серед яких церкви та готелі.

Прем’єр Аріель Генрі заявив про “значний збиток”, і оголосив надзвичайний стан на місяць. І це при тому, що Гаїті все ще відновлюється після руйнівного землетрусу 2010 року.

За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр суботнього землетрусу знаходився приблизно в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. Поштовхи відчувалися в густонаселеній столиці Порт-о-Пренс і в сусідніх країнах.

За словами прем’єра, місцеві лікарні, зокрема лікарні Ле-Ке, переповнені пораненими людьми.

Президент США Джо Байден санкціонував допомогу для країни.

Геологічна служба США раніше попереджала, що землетрус може призвести до загибелі і поранень тисяч людей.