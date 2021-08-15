На Гаїті внаслідок суботнього землетрусу силою в 7,2 бала загинуло вже 724 людини.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У неділю вдень підрахували, що зазнали поранень також понад 1800 людей. Сьогодні рятувальники намагалися знайти серед завалів тих, хто вижив.

Фото: АР

Землетрус магнітудою 7,2 бали зруйнував сотні будинків і споруд. Основного удару зазнала південно-західна частина Гаїті, особливо в регіоні міста Ле-Кай та його околицях. Церкви, готелі, лікарні та школи були сильно пошкоджені або зруйновані.

Розмір матеріальних збитків наразі перебуває в процесі оцінювання.