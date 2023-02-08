За останніми даними, кількість жертв потужного землетрусу, який сколихнув Туреччину та Сирію 6 лютого, вже перевищила 8 000 осіб.

Про це повідомляє The Guardian.

Станом на ранок 8 лютого відомо, що кількість жертв землетрусу у Сирії та Туреччині становить 8 364 особи. Зазначається, що кількість жертв у Сирії становить 2 470, а у Туреччині офіційно відомо про 5 894 загиблих. Водночас так звані “Білі шоломи Сирії” повідомили, що кількість загиблих “значно зросте”.

Також відомо, що у Туреччині з-під завалів зруйнованих будівель врятували понад 8 000 осіб, по що повідомив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

Близько 380 000 осіб знайшли притулок в урядових притулках або готелях. Всі інші перебувають у торгових центрах, стадіонах, мечетях і громадських центрах.

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини повідомило, що їм надійшло 11 342 повідомлень про зруйновані будівлі, 5 775 з яких були підтверджені.

Міністерство транспорту та інфраструктури повідомило, що протягом ночі 3 400 осіб знайшли притулок у потягах, які використовувалися як екстрене житло.

Туреччина направила понад 24 400 осіб для пошуково-рятувальних робіт у район землетрусу. Очікується, що кількість персоналу зросте, повідомив представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Орхан Татар.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.