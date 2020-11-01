Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Фахреттіна Коджа.
В результаті землетрусу магнітудою 6,6, що стався в Ізмірі, третьому за величиною місто Туреччини, щонайменше 896 осіб отримали травми.
З-під завалів врятовано 104 людини, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Відомство з управління лихами і надзвичайними ситуаціями заявило, що станом на 12:30 за місцевим часом (09:30 за Гринвічем) відбулося 883 підземних поштовхи, 42 з яких сильніше, ніж 4,0 бала.
За словами міністра, 76% постраждалих, які раніше були госпіталізовані, на даний момент виписані, а вісім людей перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.
Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що для тих, хто залишився без житла, будуть побудовані нові будинки.
Туреччина є однією з найбільш сейсмічно активних зон в світі, так як розташована на декількох активних лініях розломів. У 1999 році сильний землетрус у турецькому місті Ізмір забрав життя близько 17 000 людей. У 2011 році в результаті землетрусу в турецькому місті Ван на сході країни загинуло понад 500 осіб.
- У п’ятницю, 30 жовтня, в Егейському морі – біля узбережжя Туреччини й Греції стався потужний землетрус магнітудою від 6,6 до 7 балів.