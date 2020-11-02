Кількість загиблих в Ізмірі, третьому за величиною місті Туреччини, в результаті землетрусу магнітудою 6,6 зросла до 79 осіб. Землетрус стався у п'ятницю.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій та лих країни (AFAD), з п’ятниці в цьому районі сталося близько 1120 підземних поштовхів, 43 з яких перевищують 4 бали.

В результаті потужного землетрусу 962 людини отримали травми, 743 з них виписано з лікарень, а 219 осіб все ще перебувають на лікуванні.

Для тимчасового проживання людей встановили 1864 намети, ще розгортають 2038 наметів. У місто завезли 24 382 ковдри, 13 280 ліжок, 5500 спальних гарнітурів, 2657 кухонних гарнітурів і чотири душових та туалетних контейнера.

Вранці в понеділок з-під завалів було врятовано 14-річна Идиль Сирин. Після надання першої допомоги дитини госпіталізували.

На даний момент з-під завалів дістали 105 осіб, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Фото: Anadolu

Туреччина є однією з найбільш сейсмічно активних зон в світі, так як розташована на декількох активних лініях розломів. У 1999 році сильний землетрус у турецькому місті Ізмір забрав життя близько 17 000 людей. У 2011 році в результаті землетрусу в турецькому місті Ван на сході країни загинуло понад 500 осіб.