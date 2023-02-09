Відповідно до останніх даних, кількість жертв потужного землетрусу у Туреччині та Сирії вже перевищує 17 000 осіб.

Про це повідомляє CNN.

За останніми даними влади, жертвами землетрусу, який сколихнув південь Туреччини та Сирію 6 лютого, стали щонайменше 17 176 осіб.

Зокрема кількість загиблих у Туреччині зросла до 14 014, про що повідомив очільник України Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до постраждалого міста Газіантеп.

У Сирії кількість жертв – 3 162 особи, серед яких 1 900 – це мешканці контрольованих повстанцями районів на північному заході країни та 1 262 жителі районів, контрольованих сирійською владою.

Повідомляється також про десятки тисяч поранених в обох країнах.

Рятувальники продовжують шукати тих, хто міг вижити, під завалами будівель.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.