У Туреччині та Сирії досі знаходять тіла жертв потужного землетрусу, який сколихнув країни 6 лютого. За останніми даними, кількість жертв вже перевищила 50 000 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії, які сталися 6 лютого перевищила 50 000 осіб. Вона знову зросла після того, як 24 лютого у Туреччині повідомили, що знайдено тіла понад 44 000 загиблих.

Так, управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомило, що в ніч на п’ятницю кількість жертв землетрусів у Туреччині зросла до 44 218 осіб.

Водночас у Сирії відомо про 5 914 загиблих.

Таким чином, сумарна кількість жертв потужного землетрусу становить 50 131.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.