Кількість жертв зросла до 24: У Вінниці знайшли всіх зниклих безвісти після ракетного удару РФ

Станом на 19 годину 16 липня, стало відомо, що внаслідок російського ракетного обстрілу у Вінниці загинуло 24 людини.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Telegram.

У лікарнях міста зараз 68 постраждалих: із них у важкому стані — 14, ще 4 — у критичному.

16 липня, сьогодні у Вінниці рятувальники завершили роботи з розбирання завалів. Втім, станом на 16 годину одна особа вважалася зниклою безвісти, проте вже ввечері співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій встановили, що людина загинула.

Нагадаємо, що 14 липня о 10:50 росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. 15 липня у Вінниці та області було оголошено день жалоби.

Також 17 липня у місті відбудуться прощання з жертвами російського обстрілу.