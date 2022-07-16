Кількість жертв зросла до 24: У Вінниці знайшли всіх зниклих безвісти після ракетного удару РФ

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Telegram.
У лікарнях міста зараз 68 постраждалих: із них у важкому стані — 14, ще 4 — у критичному.
16 липня, сьогодні у Вінниці рятувальники завершили роботи з розбирання завалів. Втім, станом на 16 годину одна особа вважалася зниклою безвісти, проте вже ввечері співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій встановили, що людина загинула.
Нагадаємо, що 14 липня о 10:50 росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. 15 липня у Вінниці та області було оголошено день жалоби.
Також 17 липня у місті відбудуться прощання з жертвами російського обстрілу.
- Також у мережі вже з’явились відео з камер спостереження, котрі зафіксували момент ракетного удару по Вінниці.
- Дружина президента України Олена Зеленська заявила, що впізнала дівчинку, котра загинула від ракетного удару росіян по центру Вінниці. Нею виявилась 4-річна Ліза, котра була “щирою та радісною дитиною”.
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