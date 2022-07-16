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Кількість жертв зросла до 24: У Вінниці знайшли всіх зниклих безвісти після ракетного удару РФ

Станом на 19 годину 16 липня, стало відомо, що внаслідок російського ракетного обстрілу у Вінниці загинуло 24 людини.

Субота, 16 липня 2022, 23:32
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Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Telegram.

У лікарнях міста зараз 68 постраждалих: із них у важкому стані — 14, ще 4 — у критичному.

16 липня, сьогодні у Вінниці рятувальники завершили роботи з розбирання завалів. Втім, станом на 16 годину одна особа вважалася зниклою безвісти, проте вже ввечері співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій встановили, що людина загинула.

Нагадаємо, що 14 липня о 10:50 росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. 15 липня у Вінниці та області було оголошено день жалоби.

Також 17 липня у місті відбудуться прощання з жертвами російського обстрілу.

Теги: війна, Вінниця, кількість загиблих, обстріл Вінниці, ракетний обстріл Вінниці, російсько-українська війна, Сергій Борзов

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