Про це інформують Associated Press та Reuters.

Як повідомляється, торнадо зруйнувало будинки та підприємства, поламало дерева та спустошило квартали щонайменше у восьми штатах. За попередньо встановленою інформацією, семеро людей загинуло в одному з округів Теннессі, четверо – в маленькому містечку у штаті Арканзас, троє – в Індіані та ще четверо – в Іллінойсі.

Крім того, відомо про смерті внаслідок штормів у Алабамі та Міссісіпі. Також мовиться про ще одного загиблого біля міста Літл-Рок у Арканзасі.

За словами Ешлі Макміллан, жительки містечка Вінн у Арканзасі, вона разом зі своїм чоловіком, дітьми та собакою ховалися у ванній кімнаті, коли торнадо проносився поруч. Будинок подружжя пошкодило повалене дерево – ніхто не постраждав.

Також додається, що у Белвідері, штат Іллінойс, обвалився дах у театрі, де знаходилося 260 людей. Загинув 50-річний чоловік. Посадовці зауважили, що 40 людей отримали поранення, зокрема двох людей госпіталізували в тяжкому стані.

До того ж в національній метеорологічній службі наголосили, що торнадо рухався зі швидкістю 265 кілометрів на годину.