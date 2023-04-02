Внаслідок потужного шторму із сильним вітром і дощами, який пронісся через Південь та Середній Захід Сполучених Штатів Америки, загинуло щонайменше 20 людей.

Про це інформують Associated Press та Reuters.

Як повідомляється, торнадо зруйнувало будинки та підприємства, поламало дерева та спустошило квартали щонайменше у восьми штатах. За попередньо встановленою інформацією, семеро людей загинуло в одному з округів Теннессі, четверо – в маленькому містечку у штаті Арканзас, троє – в Індіані та ще четверо – в Іллінойсі.

Крім того, відомо про смерті внаслідок штормів у Алабамі та Міссісіпі. Також мовиться про ще одного загиблого біля міста Літл-Рок у Арканзасі.

За словами Ешлі Макміллан, жительки містечка Вінн у Арканзасі, вона разом зі своїм чоловіком, дітьми та собакою ховалися у ванній кімнаті, коли торнадо проносився поруч. Будинок подружжя пошкодило повалене дерево – ніхто не постраждав.

Також додається, що у Белвідері, штат Іллінойс, обвалився дах у театрі, де знаходилося 260 людей. Загинув 50-річний чоловік. Посадовці зауважили, що 40 людей отримали поранення, зокрема двох людей госпіталізували в тяжкому стані.

До того ж в національній метеорологічній службі наголосили, що торнадо рухався зі швидкістю 265 кілометрів на годину.