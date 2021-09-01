Злочини на ґрунті ненависті в США досягли 12-річного максимуму в 2020 році: понад 10 000 осіб повідомили про злочини, пов'язані з їх расою, статтю, сексуальною орієнтацією чи релігією.

Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС, посилаючись на щорічний звіт ФБР.

Злочини на ґрунті ненависті почали частішати в Америці з 2014 року. У 2020 році в ФБР було зареєстровано понад 7 700 кримінальних інцидентів – найбільше з 2008 року, коли було зафіксовано 7 783 інциденти.

Але оскільки правоохоронні групи не зобов’язані надавати дані про злочини на ґрунті ненависті в ФБР, цифри в річному звіті, ймовірно, занижені.

Зазначається, що в минулому році різко зросла кількість зареєстрованих злочинів проти азіатських і чорношкірих американців.

Зокрема, різке зростання злочинів проти американців азіатського походження в минулому році сталося після того, як пандемія COVID-19 вразила США. Всього за рік було зареєстровано 274 злочини проти осіб азіатського походження.

Захисники пов’язують зростання таких атак з риторикою, яка звинувачує азіатських людей в поширенні коронавірусу.

Водночас, хоча кількість злочинів проти чорношкірих американців не збільшилася з 2019 року, в минулому році було зареєстровано 2755 інцидентів, що зробило афроамериканців найбільшою категорією жертв.

ФБР заявило, що майже 62% жертв стали об’єктами нападів через упереджень на ґрунті раси або етнічної приналежності.

Наступними за поширеністю були правопорушення на ґрунті релігії та сексуальної орієнтації – близько 13% і 20%. Найчастіше правопорушення кваліфікуються як залякування, хоча 18% складають напади при обтяжуючих обставинах.