Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС, посилаючись на щорічний звіт ФБР.
Злочини на ґрунті ненависті почали частішати в Америці з 2014 року. У 2020 році в ФБР було зареєстровано понад 7 700 кримінальних інцидентів – найбільше з 2008 року, коли було зафіксовано 7 783 інциденти.
Але оскільки правоохоронні групи не зобов’язані надавати дані про злочини на ґрунті ненависті в ФБР, цифри в річному звіті, ймовірно, занижені.
Зазначається, що в минулому році різко зросла кількість зареєстрованих злочинів проти американців азійського походження та чорношкірих американців.
Зокрема, різке зростання злочинів проти американців азійського походження минулоріч сталося після того, як у США було зареєстровано спалах COVID-19. Всього за рік було зареєстровано 274 злочини проти осіб азійського походження.
Захисники пов’язують зростання таких атак з риторикою, яка звинувачує азійців у поширенні коронавірусу.
Водночас, хоча кількість злочинів проти чорношкірих американців не збільшилася з 2019 року, минулоріч було зареєстровано 2755 інцидентів, що зробило афроамериканців найбільшою категорією жертв.
ФБР заявило, що майже 62% жертв стали об’єктами нападів через упередження на ґрунті раси або етнічної належності.
Наступними за поширеністю були правопорушення на ґрунті релігії та сексуальної орієнтації – близько 13% і 20%. Найчастіше правопорушення кваліфікуються як залякування, хоча 18% становлять напади за обставин, які обтяжують покарання.
- Темношкірі американці переживають три пандемії одночасно. У звіті “Нова норма: різноманіття та рівноправ’я” йдеться про расову несправедливість у трьох сферах — охороні здоров’я, економіці та суспільній безпеці.