Кільце знайшли серед інших артефактів, виявлених при дослідженні кораблів, що зазнали аварії неподалік стародавнього порту Кесарія.

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Фото: BBC

Кесарія була домом для однієї з перших християнських громад і, згідно з Новим Завітом, саме там апостол Петро хрестив римського центуріона Корнилія.

Фігура, ймовірно, символізує Ісуса Христа, який в Євангеліях називає себе “Добрим пастирем”.

Серед останків затонулих кораблів археологи також знайшли статуетки римської епохи у вигляді орла і театрального актора в комічній масці, бронзові дзвони, призначені для захисту від злих духів, сотні срібних і бронзових римських монет середини III століття і великий скарб срібних монет початку XIV століття.

Ancient Roman coins found in an shipwreck in the Mediterranean Sea are displayed at the laboratories of the Israel Antiquities Authority in Jerusalem (22 December 2021)

Фото: BBC

A Roman-era figurine of a theatre performer in a comic mask and other artefacts

Фото:BBC

Розкидані по морському дну останки корпусів кораблів та вантажу, який вони перевозили, археологи виявили на глибині близько 4 метрів біля середземноморського узбережжя Ізраїлю.