Ізраїльські археологи виявили на місці останків затонулого корабля золоте кільце римської епохи з ранньохристиянським зображенням Ісуса. Кільце прикрашене зеленим дорогоцінним каменем, на якому вирізано фігуру хлопчика-пастуха, що несе на плечах вівцю.

Кільце знайшли серед інших артефактів, виявлених при дослідженні кораблів, що зазнали аварії неподалік стародавнього порту Кесарія.

Кесарія була домом для однієї з перших християнських громад і, згідно з Новим Завітом, саме там апостол Петро хрестив римського центуріона Корнилія.

Фігура, ймовірно, символізує Ісуса Христа, який в Євангеліях називає себе “Добрим пастирем”.

Серед останків затонулих кораблів археологи також знайшли статуетки римської епохи у вигляді орла і театрального актора в комічній масці, бронзові дзвони, призначені для захисту від злих духів, сотні срібних і бронзових римських монет середини III століття і великий скарб срібних монет початку XIV століття.

Розкидані по морському дну останки корпусів кораблів та вантажу, який вони перевозили, археологи виявили на глибині близько 4 метрів біля середземноморського узбережжя Ізраїлю.