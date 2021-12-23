Кільце знайшли серед інших артефактів, виявлених при дослідженні кораблів, що зазнали аварії неподалік стародавнього порту Кесарія.
Кесарія була домом для однієї з перших християнських громад і, згідно з Новим Завітом, саме там апостол Петро хрестив римського центуріона Корнилія.
Фігура, ймовірно, символізує Ісуса Христа, який в Євангеліях називає себе “Добрим пастирем”.
Серед останків затонулих кораблів археологи також знайшли статуетки римської епохи у вигляді орла і театрального актора в комічній масці, бронзові дзвони, призначені для захисту від злих духів, сотні срібних і бронзових римських монет середини III століття і великий скарб срібних монет початку XIV століття.
Розкидані по морському дну останки корпусів кораблів та вантажу, який вони перевозили, археологи виявили на глибині близько 4 метрів біля середземноморського узбережжя Ізраїлю.
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