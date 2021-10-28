Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин схуд майже на 20 кг за останні два роки. Але причина схуднення — не проблеми зі здоров'ям.

Такий висновок зробили представники розвідки Південної Кореї, повідомляє американське видання ABC News.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї провела закрите засідання, на якому проінформувала законодавців Сеула, що дані про те, що замість Кім Чен Ина на люди виходить його двійник — фейк. Ймовірно, лідер КНДР схуд на 20 кг протягом останніх двох років.

Вони проаналізували зображення північнокорейського лідера за допомогою різних наукових методів, зокрема — за допомогою штучного інтелекту та відеоаналізу з надвисокою роздільною здатністю. Також було проведено стереометричний аналіз, який вимірює лицьовий жир і вагу.

При цьому, розвідники звернули увагу на те, що у лідера КНДР немає серйозних проблем зі здоров’ям.

Аналізуючи державні ЗМІ Північної Кореї, Кім Чен Ин з’являвся на публіці 70 днів у 2021 році. У 2020 році він був на публіці тільки 49 разів.