Північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний диктатор Кім Чен Ин привітав президента РФ Володимира Путіна з Днем Росії, висловивши йому свою підтримку.

Про це йдеться на сайті державного інформаційного агентства КНДР ЦТАК.

У вітанні Кім Чен Ин від імені уряду і народу КНДР назвав Росію “дружнім народом”. Він також наголосив, що саме під керівництвом Володимира Путіна російський народ долає труднощі на шляху захисту своєї гідності.

“Під Вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи всі виклики і труднощі, що зустрічаються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи для захисту гідності, безпеки і прав на розвиток країни, чому наш народ надає повну підтримку”, — наголошується в телеграмі від диктатора.

Кім Чен Ин зазначив, що дорожить корейсько-російськими відносинами, які мають “давню історію та традицію дружби та добросусідства” та бажає їх всіляко розширювати “на шляху до захисту міжнародної справедливості”. Окремо північнокорейський лідер наголосив на необхідності зробити тіснішими тактико-стратегічну співпрацю між двома країнами.

Північнокорейський диктатор побажав російському диктатору міцного здоров’я, а “дружньому російському народу” — благополуччя та процвітання.