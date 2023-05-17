Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap, посилаючись на північнокорейську агенцію KCNA.
Зазначається, що Кім поспілкувався з комітетом із підготовки до запуску супутника, перевіривши стан апарата та схвалив проведення подальших заходів. Це, ймовірно, свідчить про перехід до фінальної стадії підготовки запуску в космос.
KCNA пише, що після детального ознайомлення з роботою комітету Кім Чен Ин “оглянув військовий супутник-розвідник №1, який уже пройшов остаточну передмонтажну перевірку та випробування в умовах, близьких до космічних, й готовий до завантаження на ракету-носій”.
Також диктатор заявив, що “успішний запуск супутника є актуальною вимогою в нинішніх безпекових умовах і першочергово необхідний для зміцнення оборонних можливостей”.
За словами південнокорейських експертів, Пхеньян обиратиме час для запуску апарата з урахуванням кліматичних умов та політичних обставин.
“Безпосередньо запуск, найімовірніше, може відбутись уже в червні, залежно від готовності ракети-носія”, — сказав професор сеульського Університету північнокорейських досліджень Кім Дон Йоп.
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