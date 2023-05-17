Голова КНДР Кім Чен Ин перевірив готовність та віддав наказ про запуск першого північнокорейського військового розвідувального супутника.

Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap, посилаючись на північнокорейську агенцію KCNA.

Зазначається, що Кім поспілкувався з комітетом із підготовки до запуску супутника, перевіривши стан апарата та схвалив проведення подальших заходів. Це, ймовірно, свідчить про перехід до фінальної стадії підготовки запуску в космос.

KCNA пише, що після детального ознайомлення з роботою комітету Кім Чен Ин “оглянув військовий супутник-розвідник №1, який уже пройшов остаточну передмонтажну перевірку та випробування в умовах, близьких до космічних, й готовий до завантаження на ракету-носій”.

Також диктатор заявив, що “успішний запуск супутника є актуальною вимогою в нинішніх безпекових умовах і першочергово необхідний для зміцнення оборонних можливостей”.

За словами південнокорейських експертів, Пхеньян обиратиме час для запуску апарата з урахуванням кліматичних умов та політичних обставин.

“Безпосередньо запуск, найімовірніше, може відбутись уже в червні, залежно від готовності ракети-носія”, — сказав професор сеульського Університету північнокорейських досліджень Кім Дон Йоп.