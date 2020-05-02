Північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин з'явився на першотравневому святі, вперше після трьох тижнів спекуляцій про його здоров'я.

Про це сказано в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

Відзначимо, що це перша публічна поява лідера Північної Кореї після трьох тижнів відсутності.

За повідомленням Корейського центрального інформаційного агентства (KCNA), Кім Чен Ин публічно виступив на заході, присвяченому святкуванню Дня праці та відкриттю заводу з виробництва добрив.

Також державне агентство опублікувало фотографію, на якій, нібито зображений Кім Чен Ин під час церемонії.