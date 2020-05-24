Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

Кім Чен Ин в ході публічного виступу зазначив, що КНДР буде посилювати ядерні програми.

CNN з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA пише що Кім Чен Ин розпорядився про низку заходів, спрямованих на збільшення військової потужності артилерійських установок і привів збройні сили в стан підвищеної готовності.

Раніше повідомлялося, що північнокорейські державні ЗМІ опублікували фото, на яких, нібито Кім Чен Ин відвідав відкриття фабрики, 1 травня. До цього ряд американських і світових ЗМІ писали, що Кім “знаходиться в серйозній небезпеці після операції”, згідно із заявою одного американського чиновника.