Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Цього місяця південнокорейська Робоча група з питань правосуддя (TJWG) опублікувала звіт, в якому описуються вбивства, вчинені під керівництвом Кіма Чен Ина.

Група займається питаннями порушень прав людини та виступає за справедливість для жертв суспільств. Національний фонд демократії (NED) надав фінансування для цього проєкту, даючи змогу дослідникам збирати важливу інформацію про місця вбивств, публічні страти, злочини, що караються смертною карою та утилізацію тіл у Північній Кореї.

Спираючись на інтерв’ю, яке вони провели з 683 північнокорейськими втікачами, група виявила щонайменше 23 публічні страти за правління Чен Ина – хоча у громадській організації вважають, що ця цифра може бути більшою, оскільки важко отримати інформацію з Північної Кореї.

Сім страт було пов’язано з переглядом або поширенням південнокорейських розважальних програм. Решта страт була пов’язана зі злочинами, що стосувалася наркотиків, проституції, торгівлі людьми, вбивства або замаху на вбивство та “непристойних дій”.

У TJWG виявили, що шість із семи страт відбулися в місті Хісан у період з 2012 по 2014 рік. Кім наказав влаштувати репресії у місті, дізнавшись, що воно є центром поширення південнокорейського розважального контенту.

У повідомленні зазначено, що під час виконання вироків солдати збирали громадян, щоб спостерігати, як троє офіцерів зроблять дев’ять пострілів, аби вбити людей. Сім’ї також змусили спостерігати за смертю своїх близьких під час страт.

Кім заявив, що володіння або розповсюдження південнокорейських розваг є незаконними та карається смертю. Раніше він називав K-pop “порочним раком” і сказав, що його вплив змусить Північну Корею “рухнути, як вологу стіну”.

Нагадаємо, що нещодавно у Північній Кореї засудили до смертної кари чоловіка, який контрабандою провіз і продав копії серіалу Netflix “Гра в кальмара”.