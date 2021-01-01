Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше не з’явився на телебаченні з традиційним новорічним звернення до народу.

Про це повідомляє видання Aljazeera.

Однак він привітав громадян рукописним листом, у якому подякував за підтримку керівної Трудової партії Кореї у “тяжкі часи”. Також лідер КНДР поклявся у “безмежній відданості великому народу”.

“Я щиро бажаю всім сім’ям по всій країні більшого щастя з улюбленими людьми, міцного здоров’я. У новому році я теж буду наполегливо працювати, щоб раніше настала нова ера, в якій збудуться ідеали та бажання нашого народу”, – напасав Кім Чен Ин.

Наразі причини зміни традиції новорічного привітання невідомі. За інформацією ЗМІ, диктатор опівночі відвідав могили батька та діда. Разом із ним прибули делегати партії.

Нагадаємо, що у 2020 році Кім Чен Ин з’являвся на публіці всього 53 рази. Це мінімум за весь час перебування диктатора при владі. Крім того, він делегував частину своїх повноважень помічникам та сестрі. Причини загадкових зникнень політика не коментують.