Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна має намір мати найпотужнішу у світі ядерну зброю, оскільки він підвищив на посаді десятки офіцерів, які брали участь у нещодавньому запуску нової балістичної ракети.

Про це повідомляє Reuters.

Оголошення зроблено після того, як 18 листопада Кім інспектував випробування Hwasong-17, найбільшої міжконтинентальної балістичної ракети Північної Кореї, і пообіцяв протистояти тому, що він назвав “ядерними загрозами США”.

“Кінцева мета Північної Кореї — володіти найпотужнішою стратегічною силою у світі, абсолютною силою, безпрецедентною в столітті”, – сказав Кім Чен Ин в наказі про підвищення офіцерів, додавши, що нарощування ядерного потенціалу країни надійно захистить гідність і суверенітет Північної Кореї.

Він назвав Hwasong-17 “найпотужнішою стратегічною зброєю в світі” і сказав, що вона демонструє рішучість і здатність Північної Кореї зрештою створити найсильнішу армію в світі.

Північнокорейські вчені зробили “чудовий стрибок вперед у розвитку технології встановлення ядерних боєголовок на балістичних ракетах”, і очікується, що вони “розширять і зміцнять потенціал ядерного стримування країни надзвичайно швидкими темпами”, зазначив Кім Чен Ин.

Запуск Hwasong-17, здатний досягти материкової частини США, спонукав Сполучені Штати закликати до заяви президента Ради Безпеки ООН, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності за її ракетні випробування, які заборонені резолюціями Ради Безпеки.

Впливовий Постійний комітет Верховного народного зібрання Північної Кореї нагородив ракету Hwasong-17 званням “герой КНДР” і медаллю “Золота зірка” та орденом Національного прапора 1-го ступеня”, повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.

17 листопада Північна Корея запустила балістичну ракету, попереджаючи про “жорсткішу військову відповідь” на зусилля США посилити свою присутність задля безпеки в регіоні разом зі своїми союзниками. Відтак Пхеньян заявив, що Вашингтон бере на себе “авантюру, про яку пошкодує”.

Останній запуск відбувся менш ніж через дві години після того, як міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей різко розкритикував недільний тристоронній саміт США, Південної Кореї та Японії, під час якого лідери розкритикували випробування зброї Пхеньяном і пообіцяли посилити співпрацю в галузі безпеки.

На переговорах президент США Джо Байден підтвердив зобов’язання зміцнити розширене стримування та захистити двох азійських союзників за допомогою “повного спектру можливостей”, включаючи ядерну зброю.

26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

1 листопада Північна Корея знову зажадала від Сполучених Штатів та Південної Кореї припинити спільні військові навчання, заявивши, що “не можна більше терпіти таку необдуманість і провокації”, натомість Білий дім зазначив, що залишається високим занепокоєння щодо потенційного ядерного випробування КНДР.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть лише посилити напруженість.

Довідка. У 1956 КНДР і СРСР підписали договір про підготовку фахівців-ядерників. У 1959 році КНДР уклала договори про співробітництво в галузі мирного використання ядерної енергії з СРСР і КНР та про початок будівництва дослідницького центру в Йонбене.

Роботи зі створення ядерної зброї були початі в 1970-х роках. У 1974 році КНДР вступила в МАГАТЕ. У тому ж році Пхеньян звернувся за допомогою в створенні ядерної зброї до КНР; північно-корейські фахівці були допущені на китайські полігони.

12 грудня 1985 КНДР підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

У 1986 СРСР поставив у Корею газо-графітний дослідницький реактор потужністю 5 Мвт. З деякою імовірністю, на ньому і був напрацьований весь наявний у розпорядженні КНДР плутоній.

З червня 1992 на атомних об’єктах країни почалися інспекції МАГАТЕ. Однак на ряд об’єктів інспекторів не було допущено, що призвело до скандалу й оголошення КНДР про вихід із ДНЯЗ.

У червні 1993 КНДР в обмін на обіцянку США не втручатися в її справи зупинила вихід з договору, але через рік, 13 червня 1994, вийшла з МАГАТЕ.

Вранці 6 січня 2016 року Південна Корея зафіксувала землетрус у районі північнокорейського ядерного полігону. Геологічна служба США визначила силу сейсмічних коливань, яка дорівнює магнітуді 5,1. Трохи згодом Північна Корея заявила про успішне випробування водневої бомби малої потужності.

3 вересня 2017 року сейсмологи різних країн зафіксували підземні поштовхи в тому ж районі, в якому проводилося останнє, п’яте ядерне випробування. Невдовзі влада КНДР офіційно оголосила про успішне випробування водневої бомби.