Відповідне відео опублікував модний журнал Women’s Wear Daily.

Образ Кім на Met Gala був розроблений італійською модельєркою Ельзою Скіапареллі.

Вона одягла спідницю з драпіруванням і топ, виготовлені з понад 50 000 прісноводних перлин та понад 16 000 кристалів. Також на Кім були формований корсет із бежевого атласу та білий палантин.

Водночас її кольє, сережки з перлами та перстень виготовили з кристалів і унікальних барокових перлин.

На створення образу Кардашьян знадобилося дюжина майстрів та понад 1 000 годин роботи.

Водночас деякі шанувальники порівняли її образ із фотосесією для американського чоловічого журналу Playboy, яку вона зробила на початку своєї кар’єри.

ДОВІДКА. Met Gala (Мет Гала) — одна з найвідоміших щорічних модних подій у Нью-Йорку за участю світових зірок.

Met Gala 2023 є вшануванням пам’яті легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, який керував такими модними домами, як Chanel та Fendi.