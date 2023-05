Відповідне відео опублікував модний журнал Women’s Wear Daily.

Образ Кім на Met Gala був розроблений італійською модельєркою Ельзою Скіапареллі.

Вона одягла спідницю з драпіруванням і топ, виготовлені з понад 50 000 прісноводних перлин та понад 16 000 кристалів. Також на Кім були формований корсет із бежевого атласу та білий палантин.

Водночас її кольє, сережки з перлами та перстень виготовили з кристалів і унікальних барокових перлин.

На створення образу Кардашьян знадобилося дюжина майстрів та понад 1 000 годин роботи.

Водночас деякі шанувальники порівняли її образ із фотосесією для американського чоловічого журналу Playboy, яку вона зробила на початку своєї кар’єри.

Kim Kardashian’s look referenced her playboy shoot more than Karl pic.twitter.com/g73djI02JG

— Sustainable Hoe ♻️ (@MeeGell) May 2, 2023