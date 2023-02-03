Зірка та модель Кім Кардаш'ян підколола в мережі свою сестру Кайлі Дженнер. Американки обговорювали купальник від бренду Skims, який належить Кім.

Про це йдеться у коментарях під дописом інфлюенсерки в Instagram.

Під дописом Кім, де вона сидить на підлозі у рожевому купальнику він Skims, закликаючи його придбати до Дня Святого Валентина. Кайлі написала, що їй теж такий потрібен.

У відповідь на це Кардаш’ян відповіла, що перед відравлянням не встигне його випрати. Проте, все одно може подарувати його сестрі.

“Я зараз його зніму і відразу відправлю, але я не встигаю його випрати…це окей, правда?!”, — написала Кім Кардаш’ян.

Підписники моделі почали відписувати на коментар, що вони не проти отримати цей купальник, якщо раптом від нього відмовиться Кайлі. “Так, так, відправ його мені”,”Для мене це окей”, “Напиши мені, Кім”, пишуть користувачі Instagram.

ДОВІДКА. Skims — американський бренд одягу, зосереджений на бодіпозитиві, співзасновницею якого є Кім Кардашьян.