Про це інформує видання People.

Так, днями вийшов фінальний епізод реаліті-шоу “Сімейство Кардаш’ян” (“Keeping Up with the Kardashians”), що завершив 14-річну історію цього проєкту, який тривав 20 сезонів.

У фінальну серію увійшла емоційна розмова Кардаш’ян зі своєю матір’ю Кріс Дженнер, під час якої Кім розповіла про проблеми в стосунках з чоловіком.

Цей епізод був знятий у жовтні минулого року (тобто ще до офіційного розлучення з Вестом).

Однак уже тоді Кім повідомила матері, що розмовляла з терапевтом і зрозуміла, що нещаслива в шлюбі.

“Я прокидаюся в 40 років і розумію, що я просто хочу повного щастя. Я знаю, що, очевидно, повне блаженство далеке від реальності, але якщо я можу мати його більшу частину часу, це все, чого я хочу, куди б мене це не привело. Я просто хочу свого чистого щастя, тому я працюю над тим, щоб з’ясувати, як цього домогтися. Мені просто здається, що я так багато працювала в житті, щоб досягти всього, чого я хотіла, і я виправдала свої очікування і досягла в десять разів більшого, ніж я могла собі уявити”, – зазначила Кім.

“Але в моєму житті немає людини, з якою я можу цим поділитися”, – додала зірка, маючи на увазі свою самотність у стосунках з Каньє Вестом.

Кім розповіла про постійну відсутність чоловіка, його регулярні поїздки на ранчо у Вайомінг. За словами телезірки, ця ситуація почала позначатися на ній.

“Так, очевидно, у мене є мої діти. Але невже правильно думати, що у мене все добре тільки тому, що у мене є діти? Я ніколи не думала, що я самотня… Я завжди думала, що це нормально, зі мною поруч можуть бути тільки діти, а мій чоловік переїжджає зі штату в штат. І я просто перебуваю на цьому шляху з ним, і мене це влаштовувало. А потім, коли цього року мені виповнилося 40, я зрозуміла: “Ні, мені не потрібен чоловік, який живе далеко від мене”. Я подумала: “Боже мій, коли він далеко, ми краще ладнаємо”. І усвідомивши це, мені стало сумно. Я не цього хочу”, — наголосила Кардаш’ян.

Кім зізналася, що в спілкуванні з чоловіком їй не вистачало спільних маленьких моментів (на кшталт перегляду улюбленого шоу або спільних занять спортом).

“Такі дрібниці – це те, чого у мене немає. У мене завжди відбуваються грандіозні речі. У мене є екстравагантність, все, що ви можете собі тільки уявити. І я вдячна за цей досвід. Але я думаю, що готова до менших подій, які, як мені здається, будуть багато значити… Я втомилася від всього, але знаю, що буду щаслива. Я зайшла так далеко не для того, щоб не бути щасливою”, — заявила зірка.

(На відео – з 33:00)

Як відомо, Кардаш’ян подала на розлучення з Вестом у лютому цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.

У колишнього подружжя є четверо дітей: 7-річна Норт, 5-річний Сейнт, 3-річна Чикаго та 2-річний Псалм.

З 2019 року Вест проводив більшу частину свого часу на ранчо площею 1400 акрів у штаті Вайомінг, а Кардаш’ян жила в їхньому будинку в передмісті Лос-Анджелеса.

До шлюбу з Вестом у 2014 році Кім була заміжня за музичним продюсером Деймоном Томасом і гравцем НБА Крісом Хамфрісом.