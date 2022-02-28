Відповідні історії вона опублікувала в Instagram.
Кардаш’ян поділилася знімками Зеленського і нагадала, що після пропозиції уряду США евакуюватися з Києва він відповів, що йому не потрібен транспорт – йому потрібні боєприпаси.
Зірка додала, що пишається тими, хто докладає зусиль, щоб стати найкращою версією себе.
Кім Кардаш’ян висловила своє захоплення Україною та Зеленським // 3 фото
- Нагадаємо, відомий грузинський дизайнер, засновник бренду Vetements Демна Гвасалія підтримав Україну. Він від 2015 року є креативним директором Модного дому Balenciaga.
- Популярний комік та актор Джим Керрі підтримав Україну на тлі вторгнення бойовиків РФ та висловив свою думку про лідера країни-агресора.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна належить до Європейського Союзу ЄС, і блок хоче приєднання країни.