Американська зірка Кім Кардаш'ян у соцмережі підтримала Україну у боротьбі з російською агресією і захопилася вчинками українського президента Володимира Зеленського.

Відповідні історії вона опублікувала в Instagram.

Кардаш’ян поділилася знімками Зеленського і нагадала, що після пропозиції уряду США евакуюватися з Києва він відповів, що йому не потрібен транспорт – йому потрібні боєприпаси.

Зірка додала, що пишається тими, хто докладає зусиль, щоб стати найкращою версією себе.





Кім Кардаш’ян висловила своє захоплення Україною та Зеленським // 3 фото

Також, кілька днів тому Кім Кардаш’ян підтримала Україну і поділася джерелами, де можна допомогти Україні на тлі російського вторгнення.