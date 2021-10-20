Кім Кардаш’ян на тлі розлучення викупила у Ye будинок у Лос-Анджелесі

Американська зірка Кім Кардаш’ян на тлі розлучення викупила будинок у Лос-Анджелесі у свого чоловіка Ye (Каньє Вест) за 23 мільйони доларів.

Про це повідомляє американський журнал People.

Згідно з юридичними документами, поданими до Верховного суду Лос-Анджелеса 12 жовтня, Кім викупила будинок у Хідден-Хілс, в якому родина жила до розлучення.

У судових паперах йдеться, що Кім придбала “все оздоблення, меблі, світильники, предмети колекціонування, побутову техніку, срібло і предмети мистецтва, які наразі знаходяться в зазначеній резиденції” за 23 мільйони доларів в рамках процесу розлучення. З них 20 мільйонів доларів коштувала сама власність, а 3 мільйони доларів – її вміст.

Згідно з документами, резиденція була оцінена незалежним оцінювачем в червні 2020 року.

Кардаш’ян і Ye придбали цей будинок за 20 мільйонів доларів у 2014 році й разом з бельгійським архітектором Акселем Вервордтом створили унікальний білий інтер’єр.

Нагадаємо, напередодні Каньє Вест офіційно змінив ім’я на Ye.