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Кім Кардаш’ян на тлі розлучення викупила у Ye будинок у Лос-Анджелесі

Американська зірка Кім Кардаш’ян на тлі розлучення викупила будинок у Лос-Анджелесі у свого чоловіка Ye (Каньє Вест) за 23 мільйони доларів.

Середа, 20 жовтня 2021, 15:21

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє американський журнал People.

Згідно з юридичними документами, поданими до Верховного суду Лос-Анджелеса 12 жовтня, Кім викупила будинок у Хідден-Хілс, в якому родина жила до розлучення.

У судових паперах йдеться, що Кім придбала “все оздоблення, меблі, світильники, предмети колекціонування, побутову техніку, срібло і предмети мистецтва, які наразі знаходяться в зазначеній резиденції” за 23 мільйони доларів в рамках процесу розлучення. З них 20 мільйонів доларів коштувала сама власність, а 3 мільйони доларів – її вміст.

Згідно з документами, резиденція була оцінена незалежним оцінювачем в червні 2020 року.

Кардаш’ян і Ye придбали цей будинок за 20 мільйонів доларів у 2014 році й разом з бельгійським архітектором Акселем Вервордтом створили унікальний білий інтер’єр.

Фото: Just Jared

Нагадаємо, напередодні Каньє Вест офіційно змінив ім’я на Ye.

19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.

Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.

Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.

Кім Кардаш’ян з’явилася під час презентації альбому Веста у весільній сукні. Тоді фанати пари знову заговорили про возз’єднання ексзакоханих. За даними інсайдерів, Кардаш’ян підтримує Веста й налагоджує стосунки заради дітей. Але це не означає, що Кім та Каньє знову будуть разом.

Теги: Ye, будинок, Каньє Вест, Кім Кардаш’ян, Лос-Анджелес, розлучення

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