Відповідну публікацію вона зробила на своїй сторінці в Instagram.
“Всіх з Великоднем!” – підписала фото Кардаш’ян.
Шанувальники зірки здивувалися її вибору. Багато запитали, чому Кім досі носить сланці Yeezy. Але були й ті, кому це навпаки сподобалось.
“Досі носиш Yeezy, лол”, – написали в коментарях.
“Найпотворніші сланці, які я коли-небудь бачив!”
“Ти можеш вже не носити ці сланці!”
“Подобається, що ти досі носиш Yeezy”
Нагадаємо, телезірка подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступала за спільну юридичну опіку над дітьми. Також їм доведеться розділити спільно нажите майно і розібратися зі шлюбним контрактом. Згідно з його умовами, Кім має отримати фінансову компенсацію в разі розлучення.
- Кім Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
- Також повідомлялося, що Репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардаш’ян.