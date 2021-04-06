Американська зірка Кім Кардашьян прорекламувала на Великдень жовті сланці бренду Yeezy (Adidas Yeezy 450 Slide), що належить її чоловіку Каньє Весту, з яким вони зараз знаходяться в стані розлучення.

Відповідну публікацію вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

“Всіх з Великоднем!” – підписала фото Кардаш’ян.

Шанувальники зірки здивувалися її вибору. Багато запитали, чому Кім досі носить сланці Yeezy. Але були й ті, кому це навпаки сподобалось.

“Досі носиш Yeezy, лол”, – написали в коментарях.

“Найпотворніші сланці, які я коли-небудь бачив!”

“Ти можеш вже не носити ці сланці!”

“Подобається, що ти досі носиш Yeezy”

Нагадаємо, телезірка подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступала за спільну юридичну опіку над дітьми. Також їм доведеться розділити спільно нажите майно і розібратися зі шлюбним контрактом. Згідно з його умовами, Кім має отримати фінансову компенсацію в разі розлучення.