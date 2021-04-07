Про це повідомляється на сайті видання.

“Коли Кім Кардаш’ян Вест вперше була згадана на сторінках Forbes у 2011 році, йшлося лише про кількість її фоловерів у Twitter: 6,6 мільйона, трохи менше, ніж у Барака Обами, і трохи більше, ніж у Ештона Кутчера. П’ять років по тому вона прикрасила обкладинку Forbes завдяки успіху своєї мобільної гри, яка того року допомогла їй заробити 51 млн доларів. Тепер вона вперше офіційно увійшла до списку мільярдерів світу“, – йдеться в статті.

Відзначається, що статки Кардаш’ян зросли до $1 млрд (із $780 млн в жовтні) завдяки двом прибутковим проєктам: косметичній компанії KKW Beauty та марці коригуючої білизни Skims. Крім того, цьому сприяли доходи від реаліті-шоу, рекламних угод і ряду дрібніших інвестицій.

Кім Кардаш’ян заснувала компанію KKW Beauty в 2017 році, надихнувшись успіхом Kylie Cosmetics – компанії своєї сестри Кайлі Дженнер. Кім запозичила модель прямих продажів, яка значною мірою залежить від маркетингу в соціальних мережах.

Перший продукт компанії Кардаш’ян – 300 тисяч наборів для контурінгу обличчя, був розпроданий за дві години. До 2018 року компанія почала випускати тіні, консілери, губні помади і парфумерію, а дохід становив близько $100 млн.

Минулого року Кардаш’ян продала 20% акцій KKW Beauty косметичному конгломерату Coty за $200 млн (за умовами угоди компанія Кім була оцінена в $1 млрд).

Марку коригуючої білизни Skims зірка реаліті-шоу запустила в 2019 році. Кардаш’ян залучила фінансування і просувала бренд у соцмережах. Зараз у неї 69,7 млн фоловерів у Twitter і 213 млн – в Instagram.

Як зазначає Forbes, Skims швидко адаптується до мінливих умов. Наприклад, під час пандемії коронавірусу, коли покупців став більше цікавити комфортний одяг, компанія швидко переключилася на одяг для відпочинку.

Кардаш’ян володіє контрольним пакетом акцій Skims, яка не розкриває свої доходи. За даними видання, частка Кім у Skims оцінюється в щонайменше $225 млн.

Інша частина статків Кардаш’ян складається з грошових коштів та інвестицій, включно з нерухомістю.

Починаючи з 2012 року, вона щорічно заробляє не менше $10 млн завдяки шоу “Сімейство Кардаш’ян”, спонсорським контрактам і різним проєктам (наприклад, таким, як вищезгадана мобільна гра “Kim Kardashian: Hollywood” та нині не існуючий застосунок Kimoji).

У зірки також є три об’єкти нерухомості в Калабасасі (на північний захід від Лос-Анджелеса) і портфель інвестицій, включно з акціями Disney, Amazon, Netflix та Adidas.