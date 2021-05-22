Епідемія коронавірусу не обійшла стороною сім’ю відомої американської бізнесвумен та моделі Кім Кардаш’ян. Так, у її 5-річного сина Сейнта був позитивний тест на COVID-19.

Про це стало відомо з тизеру нового епізоду шоу “Сімейство Кардаш’ян” (“Keeping Up with the Kardashians”), інформує видання People.

Судячи з відео, 40-річна зірка вперше публічно розкрила, що в її п’ятирічного сина Сейнта Веста був діагностований коронавірус.

Поки що незрозуміло, як Сейнт заразився COVID-19, проте Кім обговорюватиме діагноз у новому епізоді шоу, який вийде наступного тижня.

У тизері зафіксований момент, як Кардаш’ян комусь телефонує і розповідає про захворювання сина.

“Тест на COVID-19 Сейнта щойно дав позитивний результат. А Норт (дочка зірки, – ред.) каже, що їй погано”, – заявила Кім під час телефонного дзвінка.

“Я намагаюся нікого не налякати, але просто дуже хвилююся”, – також зазначила Кардаш’ян у тизері.

Another week closer to the finale 😭 We’ll see you next week for more #KUWTK pic.twitter.com/sPm1VT4oEP — Kardashians on E! (@KUWTK) May 21, 2021

Як зазначає видання People, вказаний епізод шоу був знятий кілька місяців тому, і відтоді хлопчик одужав, про що свідчать нещодавні знімки на Instagram-сторінці Кім Кардаш’ян.

Зокрема, днями зірка відзначила день народження молодшого сина Псалма і з цієї нагоди опублікувала фото, на яких є всі її діти.

Епізоди шоу “Сімейство Кардаш’ян” зазвичай знімаються за кілька місяців до виходу в ефір.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Раніше Кім Кардаш’ян розповідала в інтерв’ю ЗМІ, що на коронавірус перехворів її чоловік, репер Каньє Вест. Як відомо, Кардаш’ян подала на розлучення з Вестом у лютому цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.

У колишнього подружжя є четверо дітей: 7-річна Норт, 5-річний Сейнт, 3-річна Чикаго та 2-річний Псалм.