Про це стало відомо з тизеру нового епізоду шоу “Сімейство Кардаш’ян” (“Keeping Up with the Kardashians”), інформує видання People.

Судячи з відео, 40-річна зірка вперше публічно розкрила, що в її п’ятирічного сина Сейнта Веста був діагностований коронавірус.

Поки що незрозуміло, як Сейнт заразився COVID-19, проте Кім обговорюватиме діагноз у новому епізоді шоу, який вийде наступного тижня.

У тизері зафіксований момент, як Кардаш’ян комусь телефонує і розповідає про захворювання сина.

“Тест на COVID-19 Сейнта щойно дав позитивний результат. А Норт (дочка зірки, – ред.) каже, що їй погано”, – заявила Кім під час телефонного дзвінка.

“Я намагаюся нікого не налякати, але просто дуже хвилююся”, – також зазначила Кардаш’ян у тизері.

Another week closer to the finale 😭 We’ll see you next week for more #KUWTK pic.twitter.com/sPm1VT4oEP

— Kardashians on E! (@KUWTK) May 21, 2021