Відповідний коментар зірка реаліті-шоу оприлюднила в своїх Instagram Stories.
Так, Кардаш’ян закликала фоловерів ставити їй запитання й пообіцяла дати на них відповідь.
Одне із запитань стосувалося того, чи платила вона зарплату своєму персоналу.
“Абсолютно. Я поважаю людей за їхній час та їх важку працю. І, на жаль, ці працівники позиваються проти не тієї людини. Я заплатила постачальнику (послуг, – ред), і це його робота – платити своїм працівникам. Я сподіваюся, що вони зможуть вирішити цю проблему найближчим часом”, – зазначила Кардаш’ян.
Як стало відомо днями, позов до суду Лос-Анджелеса проти зірки подали сім колишніх працівників, які обслуговували її особняк у населеному пункті Гіден-Гілс (округ Лос-Анджелес, штат Каліфорнія), що розташований поруч із гірським хребтом Санта-Моніка.
Позивачі стверджують, що Кардаш’ян затримала виплату зарплати, втримала 10% їх заробітної плати як податок, а також відмовилася платити їм понаднормові та іноді змушувала працювати без перерв на обід.
Представник Кардаш’ян заявив у коментарі ЗМІ, що ці працівники були найняті та оплачені через стороннього посередника, найнятого Кім для надання послуг.
“Кім не бере участі в угодах, укладених між посередником та працівниками, тому вона не несе відповідальності за те, як посередник управляє своїм бізнесом, і за угоди, які він уклав безпосередньо зі своїми співробітниками”, – зазначив представник зірки.
- У лютому стало відомо, що Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми. У колишнього подружжя є четверо дітей: 7-річна Норт, 5-річний Сейнт, 3-річна Чикаго та 2-річний Псалм.
- Згодом Каньє Вест погодився з Кім Кардаш’ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.
- У квітні репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він.