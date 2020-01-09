Вміст холодильників вона показала в Instagram.
Спочатку Кім показала холодильник, в якому у неї тільки вода, молоко і сік.
Багато користувачів зазначило, що вміст холодильника вказує на те, що мабуть Кім харчується повітрям. Інші ж зазначили, що це не схоже на холодильник матері, у якої є діти, і мабуть у тих окремий холодильник в будинку.
Замість того щоб сперечатися, Кардашьян вирішила показати кухню, на якій реально їй готують їжу, а також холодильники з овочами, комору з крупами, борошном і так далі.
На обід у Кім було вегетаріанське тако.
- Раніше Кім Кардашьян опублікувала знімки своїх дітей, яких нарядила в костюми скандального кліпу їх тата Каньє Уеста “I love it”.