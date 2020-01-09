Вміст холодильників вона показала в Instagram.

Спочатку Кім показала холодильник, в якому у неї тільки вода, молоко і сік.

Багато користувачів зазначило, що вміст холодильника вказує на те, що мабуть Кім харчується повітрям. Інші ж зазначили, що це не схоже на холодильник матері, у якої є діти, і мабуть у тих окремий холодильник в будинку.

Замість того щоб сперечатися, Кардашьян вирішила показати кухню, на якій реально їй готують їжу, а також холодильники з овочами, комору з крупами, борошном і так далі.

На обід у Кім було вегетаріанське тако.