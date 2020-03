Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Разом з Кім на зустріч до президента США Дональда Трампа приїхали три жінки, які в лютому вийшли з в’язниці: Тайніс Ніколь Холл, Крістал Муньос і Джудіт Негрон.

Вони були помилувані за програмою First Step Act, спрямованої на пом’якшення кримінального покарання за ненасильницькі злочини, яка була прийнята Трампом в квітні 2019 року.

“Президент Трамп скасував вироки трьох дійсно гідних жінок. Я не чула, щоб про цих жінок говорили в новинах. Тому я вважаю важливим розповісти про них вам особисто”, – заявила Кім.

Зазначається, що Кардашьян, яка проводить кампанію за зміну системи правосуддя США, в минулому році оголосила, що готується стати юристом. Вона стурбована з приводу тривалих вироків, винесених людям, які засуджені вперше.

Meet Judith Negron, Crystal Munoz and Tynice Nichole Hall.

At the recommendation of @AliceMarieFree, @KimKardashian and the @cut_50 team, these 3 mothers were granted clemency by @realDonaldTrump last month and are already using their second chance to pay it forward! pic.twitter.com/4ysQku3Mag

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 4, 2020