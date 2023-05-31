Джерело: Variety
Проте, зазначається, що вона з’явиться лише в одній сцені. Згідно з джерелами, Кетролл зняла свій діалог 22 березня в Нью-Йорку, не зустрічаючись і не розмовляючи ні з зірками серіалу, включаючи Сару Джесіку Паркер, ні з виконавчим продюсером серіалу Майклом Патріком Кінгом.
У сцені Саманта, котра в серіалі переїхала до Лондона, розмовляє телефоном з Керрі Бредшоу. У першому сезоні Керрі листувалася з Самантою, а у фіналі вони домовилися зустрітися, аби примиритися.
Представник актриси не надав коментарі.
Раніше в HBO Max оголосили дату прем’єри другого сезону мінісеріалу. Вихід на екрани очікують 22 червня, водночас сцена з Кеттролл у ролі Саманти вийде в етер лише в серпні.
“And Just Like That” — продовження культового серіалу “Секс і місто”.
Про що серіал
“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.
Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли у 2008 і 2010 роках.
Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку та розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар’єри. У серіалі порушуються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві та багато інших.
Серіал засновано на однойменній книзі журналістки та письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.
Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).
Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.
Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.
Серіал був найпопулярнішим у віковій групі 18-34 років.
Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.
У серіалі мовиться про життя чотирьох подруг у Нью-Йорку — творчої Керрі Бредшоу, екстравагантної Саманти Джонс, консервативної Шарлоти Йорк і ділової Міранди Гоббс. У продовженні серіалу розповідають про тих самих головних героїнь вже у наш час. У першому сезоні “And Just Like That” творці шоу відрядили Саманту Джонс жити й працювати до Лондона.
- В Австралії створять нову версію комедійного ситкому “Офіс”, але в ній зіграють жінки. Серіал з’явиться на Amazon Prime Video.
- На Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра серіалу “Ідол” з американсько-французькою акторкою Лілі Роуз-Депп у ролі попзірки Джоселін, яка переживає нервовий зрив та аб’юзивні стосунки, та канадським співаком The Weeknd.
- До нового фільму “Супермен: Спадщина”, який вийде у 2025 році, може долучитися Ніколас Голт. Поки що роль не затверджено, але команда переглядає записи прослуховувань і має прийняти рішення в найближчі місяці.
- Володаркою “Золотої пальмової гілки” 76-го Каннського кінофестивалю стала французька режисерка Жюстін Тріє. Лауреатка отримала нагороду за стрічку “Траєкторія падіння”.