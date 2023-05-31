Всього на одну ніч всесвіт "Секс і місто" знову стане єдиним. Стало відомо, що Кім Кетролл повторить свою культову роль Саманти Джонс у фіналі другого сезону "And Just Like That".

Джерело: Variety

Проте, зазначається, що вона з’явиться лише в одній сцені. Згідно з джерелами, Кетролл зняла свій діалог 22 березня в Нью-Йорку, не зустрічаючись і не розмовляючи ні з зірками серіалу, включаючи Сару Джесіку Паркер, ні з виконавчим продюсером серіалу Майклом Патріком Кінгом.

У сцені Саманта, котра в серіалі переїхала до Лондона, розмовляє телефоном з Керрі Бредшоу. У першому сезоні Керрі листувалася з Самантою, а у фіналі вони домовилися зустрітися, аби примиритися.

Представник актриси не надав коментарі.

Раніше в HBO Max оголосили дату прем’єри другого сезону мінісеріалу. Вихід на екрани очікують 22 червня, водночас сцена з Кеттролл у ролі Саманти вийде в етер лише в серпні.

“And Just Like That” — продовження культового серіалу “Секс і місто”.

Про що серіал

“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли у 2008 і 2010 роках.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку та розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар’єри. У серіалі порушуються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві та багато інших.

Серіал засновано на однойменній книзі журналістки та письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.

Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).

Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.

Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.

Серіал був найпопулярнішим у віковій групі 18-34 років.

Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.

У серіалі мовиться про життя чотирьох подруг у Нью-Йорку — творчої Керрі Бредшоу, екстравагантної Саманти Джонс, консервативної Шарлоти Йорк і ділової Міранди Гоббс. У продовженні серіалу розповідають про тих самих головних героїнь вже у наш час. У першому сезоні “And Just Like That” творці шоу відрядили Саманту Джонс жити й працювати до Лондона.