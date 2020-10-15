Ідея Kinder Joy of moving народилася в Італії в 2006 році. Творцеві ідеї, колишній тенісистці Риті Гранде, вдалося заснувати унікальний проект, який з 2017 року за підтримки компанії Ferrero Group в сфері соціальної відповідальності став міжнародним. У Ferrero Group вірять, що щастя дитини сьогодні – запорука його кращого майбутнього. Тому в компанії завжди націлені привносити нехай невеликі, але важливі моменти радості дітям та їхнім родинам по всьому світу.

Мета проекту – принести радість від руху в життя кожної дитини – вже об’єднала понад 4,4 мільйона дітей у 34 країнах світу. Kinder Joy of moving Tennis Trophy – це міжнародний тенісний турнір серед дітей 9-12 років. Формула турніру вже четвертий рік залишається незмінною: матчі проводяться без суддів, що дає можливість гравцям самостійно дотримуватися правил чесної гри, зберігати дружбу і повагу по відношенню до суперників протягом усього турніру.

4 жовтня 2020 року в Києві відбувся 2-й Національний відбірковий етап тенісного турніру Kinder Joy of moving Tennis Trophy, організований Старттенніс за підтримки Федерації тенісу України. Призери отримали право представляти Україну на міжнародному дитячому тенісному турнірі International Master Kinder Joy of moving Tennis Trophy на Майорці.

Представляти Україну на міжнародному турнірі з результатами національного етапу будуть: в категорії до 10 років – Павло Г. (Київ) і Данило З. (Харків), в категорії до 12 років – Ярослав Т. (Харків) і Єгор Н. (Київ) . Всі учасники проявили величезну силу духу і показали приклад чесної гри. Призерів турніру нагородили кубками, а усіх учасників – дипломами та пам’ятними призами.

Юні тенісисти поїдуть на завершальний етап International Master, який відбудеться 15-18 лютого 2021 року в спортивному центрі Rafa Nadal і будуть в чесній боротьбі змагатися з учасниками з 13 країн (Австрія, Білорусь, Болгарія, Хорватія, Франція, Угорщина, Ізраїль, Італія, Люксембург, Мальта, Польща, Князівство Монако і Румунія). У фіналі турніру юних тенісистів, які проявлять спортивний дух, нагородять трофеєм чесної гри – Fair Play Trophy.

На турнірі учасників підтримає амбасадор тенісного турніру – хорватський тенісист Іван Любічіч, відомий під псевдонімом Ljubo.

Вітаємо призерів національного відбіркового турніру Kinder Joy of moving Tennis Trophy!

Бажаємо яскравих емоцій і перемог в чесній грі!

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