У четвер народні депутати Верховної Ради на засіданні ухвалили законопроєкт, який дозволить покращити стан державних реєстрів в Україні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт №2110 “Про публічні електронні реєстри” підтримали 282 народних депутати. Його ініціаторами стали Крячко Михайло, Соха Роман, Федієнко Олександр та Чернєв Єгор.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що прийнятий документ запровадить поняття “базові реєстри”, які міститимуть основну інформацію про українців.

“Єдиний демографічний реєстр буде першоджерелом інформації про особу — її вік, ПІБ, ідентифікаційні документи. Це поширена світова практика. Реєстри будуть поєднані між собою “Трембітою”. Не потрібно приносити ксерокопії чи довідки в різні держоргани, оскільки обмін інформацією буде в електронному вигляді. Так, інформація не дублюватиметься й відрізнятиметься про одну й ту саму людину в різних держреєстрах”, – наголосили у відомстві.

У пояснювальній записці до законопроєкту також йдеться про введення поняття адміністраторів та технічних адміністраторів держреєстрів. Своєю чергою цей крок дозволить не створювати окрему технічну команду для кожного держреєстру, а ефективно використовувати наявні в державі ресурси. Крім того, законопроєкт підвищить ефективність використання державних коштів.

Нагадаємо, що державне підприємство “Дія” уклало договір щодо створення бренд-стратегії та розробки дизайну для “Дія City” на суму 4 мільйонів гривень з ТОВ “Федорів Ком”.