Одне з нововведень на новому iPhone 13 - можливість знімати відео у кінематографічному режимі (Apple Cinematic). Його особливість в тому, що автоматично перемикається фокус, тому змінюється глибина та різкість кожного кадру.

Детальне відео продемонстрували на YouTube-каналі Moment.

Головне правило красивого відео в кінематографічному режимі – зберегти спеціальні налаштування, аби вони постійно працювали, як тільки ви вирішите скористатися цією функцією.

Алгоритм доволі простий. Це всього три кроки:

недоекспонувати;

встановити діафрагму на f/5,6, аби зображення залишилось “живим”;

зберегти спеціальні налаштування.

Основна особливість цього режиму – на відео розмивається фон. Він доступний на усіх моделях iPhone 13 та iPhone 13 Pro. По суті, кінематографічний режим імітує професійні методи фільмування. Алгоритми самостійно шукають об’єкт фокусування та виділяють його на розмитому фоні.

Аби записати відео в режимі “Кінематограф”, потрібно відкрити програму “Камера” й обрати потрібну функцію. Після цього краще перейти до альбомної орієнтації відео та відредагувати конкретні налаштування. Зокрема, можна обрати глибину різкості. Аби зробити відео яскравішим чи темнішим, потрібно скористатися функціями експозиції.

Режим “Кінематограф” підтримує формат Dolby Vision HDR і дає змогу записувати відео з роздільною здатністю 1080p та частотою 30 кадрів у секунду.