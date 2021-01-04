Як свідчить реєстр майнових прав, дружина Тимошенка Альона придбала будинок площею 353,9 квадратних метрів.

Будинок розташований у селі Підгірці на вулиці Золотоворітській. Разом з будинком родина купила 27 соток землі.

А пів року тому, Альона Тимошенко там само купила ще 5 соток землі.

Згідно з інформацією сайту РІА будинки в цьому місць коштують від 250 тисяч доларів.

У серпні минулого року дружина Тимошенка купила квартиру площею 81 квадратний метр в будинку по вулиці Коперніка 3, ціна на квартири площею 100 квадратів тут стартує від 6 мільйонів гривень.

У 2019 році зарплатня Тимошенка становила 118 тисяч, тоді як його дружини – 117. Ще понад 4 мільйони вона отримала від підприємницької діяльності. Родина задекларувала заощаджень на суму до мільйона доларів.

Тільки Тимошенко має 690 тисяч доларів готівки.