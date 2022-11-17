82-річна спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила, що залишає свою керівну посаду після того, як протягом двох десятиліть очолювала демократів у Палаті представників й стала першою жінкою, яка обійняла посаду спікери.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що не буде прагнути залишатися лідеркою Демократичної партії після того, як її партія втратила контроль над Палатою представників на проміжних виборах, але продовжуватиме працювати в Конгресі.

“Я не буду домагатися переобрання на посаду лідерки Демократичної партії в наступному Конгресі. Для мене настав час, коли нове покоління очолить фракцію Демократичної партії, яку я так глибоко поважаю”, — сказала Пелосі під час своєї промови у Палаті представників.

Перша жінка, яка була спікеркою, отримала довгі овації від демократів і республіканців, а законодавці її обійняли після виступу.

Її рішення не домагатися переобрання на посаду головної демократки в нижній палаті Конгресу знаменує собою кульмінацію політичної кар’єри, яку багато хто сприймає як встановлення стандарту володіння політичною владою. Історики здебільшого сходяться на думці, що Пелосі переосмислила посаду спікерки, і вона увійшла в історію, піднявшись на посаду лідерки Демократичної партії, ставши першою жінкою, яка була другою в черзі на посаду спікерки Палати представників — двічі.

Ненсі Пелосі відзначила роботу з президентом Джо Байденом і колишніми президентами обох партій над основним законодавством у сфері енергетики, клімату та охорони здоров’я. Вона також згадала результати проміжних виборів, перших загальнонаціональних виборів після нападу прихильників тодішнього президента Дональда Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року.

“Цими виборами народ став у пролом і відбив наступ на демократію”, – сказала Пелосі.

Вона також наголосила на різноманітності Конгресу, яка зростає протягом десятиліть перебування там, посилаючись на більшу кількість жінок і членів меншин. Коли вона прибула до Конгресу, у палаті було 23 жінки. В останньому Конгресі було 123 жінки, з них 91 демократ і 32 республіканці.

Також Ненсі Пелосі сказала, що й надалі представлятиме свій округ. “Для мене немає більшої офіційної честі, ніж стояти на цьому підлозі та говорити від імені людей Сан-Франциско”, — підсумувала вона.

Зазначимо, що 2 серпня 2022 року спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і спричинивши у такий спосіб напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього.

Після майже двох з половиною годин телефонної розмови між Байденом і Сі Китай попередив, що Сполучені Штати “граються з вогнем”, якщо дозволять відбутися візиту спікерки.

Представник міністерства національної оборони Китаю Тан Кефей раніше пригрозив Сполученим Штатам Америки. Він сказав, що країна буде вживати рішучих заходів для припинення будь-якого іноземного втручання та змови на користь незалежності Тайваню, а також “рішуче захищатиме свій національний суверенітет та територіальну цілісність”.

Коли літак Пелосі наближався до Тайваню, кілька китайських державних ЗМІ повідомили, що китайські винищувачі Су-35 перетинали Тайванську протоку, надавши небагато подробиць.

Під час свого візиту на Тайвань спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілась з президенткою Тайваню Цай Інвень. У дописі Цай Інвень зауважила, що їй приємно особисто познайомитись зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі та визнати її давню підтримку Тайваню.

Варто зазначити, що Ненсі Пелосі підтримала Україну під час повномасштабного вторгнення РФ. У липні спікерка Палати представників США закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.

Крім того, Ненсі Пелосі назвала президента Росії Володимира Путіна боягузом. Вона впевнена – РФ повинна опинитись у списку держав-спонсорів тероризму.

Коментуючи війну, яку Путін розпочав проти України, Пелосі наголосила, що російський президент бореться з мирними мешканцями та воює з дітьми. Тому, додала спікерка палати представників США, вона абсолютно переконана, що Росія повинна бути у списку держав-спонсорів тероризму.

“І я сподіваюсь, що це станеться. Я вже певний час виступаю за це рішення”, – сказала вона.

На думку Пелосі, якщо Росії не буде у цьому списку – то його потрібно розірвати та викинути. За її словами, у цій ситуації йдеться про президента ядерної держави, який почав війну проти іншої країни та ще й погрожує застосувати тактичну ядерну зброю.

Факти про життя та кар‘єру Ненсі Пелосі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі народилася 26 березня 1940 року у місті Балтимор, штат Меріленд, США. Виросла Ненсі у сім’ї демократа Томаса д’Алесандро-молодшого, який був конгресменом США від штату Меріленд та мером Балтимора. Брат Ненсі теж був мером Балтимора, в 1967—1971 рр. Навчалась вона у Вашингтонському університеті Триніті.

2 червня 1987 року Ненсі перемогла на виборах у Конгрес США від 8-го виборчого округу у Сан-Франциско — в окрузі, який голосує за демократів з 1949 р. Пелосі переобирали у конгрес з не менш ніж 75 % голосів. У 2001 році Пелосі обрано партійною організаторкою меншості Конгресу США. Це її другий виборний пост після посту лідера меншості. Вже у 2003 році вона сама обійняла посаду лідера меншості.

Крім того, Ненсі Пелосі працювала у Постійному спеціальному комітеті Палати представників у справах розвідувальних служб та в Комітеті асигнувань. Після терористичних актів 11 вересня 2001 року керувала в Конгресі розглядом роботи спецслужб і розробляла законопроєкт про створення незалежної комісії з вивчення діяльності федерального уряду.

Ненсі Пелосі була однією з найжорсткіших критиків адміністрації Джорджа Вокера Буша, а відтак — губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера.

4 січня 2007 року Пелосі обрано спікеркою Палати представників США. Відтак вона стала першою жінкою на цій посаді за всю історію Сполучених Штатів Америки. Пелосі стала найбільш високопоставленою жінкою в американській історії на момент вступу на посаду. Вона перебуває на третьому місці табеля рангів після президента й віцепрезидента США.

Демократи тоді знову відновили більшість у нижній палаті американського парламенту після дванадцятирічного перебування в опозиції. На проміжних виборах до Палати представників демократи втратили більшість, тому посада спікера перейшла до республіканців, і Пелосі її втратила. Проте з 3 січня 2011 року вона була лідеркою фракції меншості в Палаті.

На проміжних виборах до Палати представників 2018 року демократи повернули більшість у цьому органі влади, тому Пелосі знову обійняла посаду спікера Палати представників. Серед іншої її діяльності на цій посаді – вона де-факто очолювала процес імпічменту Дональда Трампа у Палаті представників у 2019 році.

Ненсі Пелосі протягом всієї політичної кар’єри критикувала Китай. Зокрема, засуджувала порушення прав людини, проводила зустрічі з дисидентами, відвідувала площу Тяньаньмень, щоб вшанувати пам’ять жертв розстрілу 1989 року.