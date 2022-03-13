Про це пише американське видання CNN.

Коли тисячі росіян вишикувалися на жвавій Пушкінській площі в Москві 31 січня 1990 року, щоб увійти до першого в країні відділення McDonald’s, цей момент став сейсмічним культурним зрушенням.

Залізна завіса, яка десятиліттями розділяла Східну та Західну Європу, впала. Тепер улюблена американцями та багатьма іншими країнами мережа швидкого харчування могла подавати росіянам Біг-Маки.

Через тридцять два роки McDonald’s має майже 850 відділень по всій Росії. Але у вівторок було оголошено, що їхні двері зачиняються. Як і багато інших великих західних брендів, включаючи IKEA, H&M, Coca-Cola і Starbuck’s, McDonald’s вирішив призупинити свою діяльність в Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. PepsiCo також заявила, що припинить продавати там деякі свої продукти, зокрема Pepsi Cola і 7-Up.

Звичайно, росіяни можуть вибрати їсти в іншому місці та купувати інші товари – багато доморощених мереж виникло по всій країні після розпаду Радянського Союзу.

Але рішення цих міжнародних брендів призупинити торгівлю в Росії — після кількох раундів покарання західних санкцій і масового суспільного тиску з моральних мотивів — все ще означає кінець ери.

“Coca-Cola, Pepsi, McDonald’s були символами прозахідної Росії, відкриття Росії для світу. І той факт, що ці компанії йдуть… сигналізує і підкреслює, наскільки Росія знову закривається від світу”, – сказала Гульназ Шарафутдінова, професорка російської політики Королівського коледжу Лондонського інституту.

Перший McDonald’s на Пушкінській площі вміщав 700 відвідувачів і протягом багатьох років був найбільшим рестораном компанії. З наближенням XXI століття мережа вже стала менш потужним символом американської культури, але залишалася улюбленим місцем зустрічі російських студентів за доступними обідами або побаченнями, а також пропонувала швидкий і дешевий варіант харчування. Його філії також дали можливість працевлаштуватися десяткам тисяч росіян.

Все це зараз зникло, принаймні в осяжному майбутньому. “Цінності, які ми сповідуємо, означають, що ми не можемо ігнорувати людські страждання, які відбуваються в Україні”, – сказав генеральний директор McDonald’s Кріс Кемпчинський у повідомленні персоналу у вівторок, в якому оголошується про призупинення діяльності компанії в країні. Він додав, що “неможливо передбачити”, коли його ресторани можуть знову відкритися.

“Закінчується ця ери чи ні, зараз важко сказати – багато хто побоюється, що так. Це буде залежати від того, скільки часу знадобиться Росії, щоб пройти через важкий, темний, токсичний авторитарний/тоталітарний/диктаторський період”, – сказала Шарафутдінова. “Ми також чітко усвідомлюємо, що для того, щоб відмовитися від цього, знадобиться багато зусиль — соціальних, політичних, економічних та лідерських”.

Репутаційна рана

Багато звичайних росіян досі не відчувають шоку від подій останніх двох тижнів. Оскільки висвітлення війни в новинах жорстко контролюється державою, важко підрахувати, наскільки змінився їхній світ із введенням західних санкцій.

Але економічний біль уже відчувається, оскільки курс рубля падає, а банківський контроль посилюється.

Очевидно, що найбільший вплив буде на тих, хто працює на західні компанії, які призупинили свою діяльність, хоча були обіцянки продовження підтримки з боку їх роботодавців.

У своїй заяві Кемпчинський сказав, що 62 000 співробітників у Росії, “які вклали своє серце і душу в наш бренд McDonald’s, щоб служити їхнім громадам”, продовжуватимуть отримувати гроші. Він також відзначив вплив на “сотні місцевих російських постачальників і партнерів, які виробляють їжу для нашого меню та підтримують наш бренд”.

Шведський меблевий гігант IKEA, який вперше відкрив свої двері на російській землі у 2000 році і зараз має 17 магазинів по всій країні, заявив, що його рішення призупинити експорт і імпорт з Росією та Білоруссю, а також припинити всі операції IKEA в Росії, буде мають безпосередній вплив на 15 000 працівників.

“Амбіції груп компаній є довгостроковими, і ми забезпечили роботу та стабільність доходів на найближче майбутнє та надаємо підтримку їм та їхнім родинам у регіоні”, – йдеться у повідомленні IKEA.

Для інших росіян цей вплив, хоча і менш прямий, буде деморалізувати на двох рівнях, сказав Томаш Чаморро-Премузіч, професор бізнес-психології в Університетському коледжі Лондона. По-перше, вони втратять доступ до продуктів і послуг, які їм подобаються, але також, і, можливо, болісніше, ​​вони відчують репутаційну рану від того, що їх “остракізує та зневажає світ”, – сказав він.

Звичайно, реакція різних верств російського суспільства буде різною, зазначає Шарафутдінова. Деякі компанії, які припиняють свою діяльність в Росії, є люксовими брендами, продукція яких була недоступна для переважної більшості росіян.

Але інші, такі як IKEA, Starbucks чи навіть McDonald’s, “були місцями, які відвідували, використовували та споживали російські середні класи” в міських районах на регулярній основі. Саме їх втрата вплине на велику кількість людей. “Будуть заміни, але це був ще один символ середнього класу для росіян, і вони втратять це”, – сказала Шарафутдінова.

За межами тих міських районів, де погляди є більш космополітичними, реакцією, швидше за все, буде непокора перед обличчям санкцій. Шарафутдінова вважає, що це сприйметься як ворожість Заходу стосовно пересічних росіян.

Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю наполягав на тому, що західні санкції створюють можливість для російської економіки зрости на 1,5 трильйона доларів.

“Останні роки показали, що там, де західні країни ввели проти нас обмеження, ми отримали нові компетенції та перейшли на новий технологічний рівень”, – сказав Путін, виступаючи разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Москві.

“Це час можливості рухатися до зміцнення технологічного та економічного суверенітету”, – додав Путін.

Втрата роботи

Дехто в Росії реагує на відхід західних брендів з чорним гумором. У соціальних мережах поширюються нові меми, наприклад, той, який припускає, що гігантські плюшеві акули IKEA, за якими раніше було пов’язане з захопленням у Росії, слід було запасти, або вказує на те, що їжа з McDonald’s тепер продається на Avito.

Один із користувачів Twitter опублікував фотографію людей, які стоять у черзі біля Пушкінської площі McDonald’s ще в 1990 році з іронічним підписом (російською): “Москва, відкриття ресторану McDonald’s, березень 2025 року”.

Одначе, символіка виходу світу з Росії матиме емоційний і психологічний вплив, сказав Чаморро-Премузіч.

“Справді не йдеться про функціональну втрату “платити більше за меблі, їсти улюблений гамбургер чи пити каву”, а в тому, що ви стали ворогом населення номер один. З будь-яким поганим лідером чи деспотичним правителем страждає більшість громадян країни”.

Втрата робочих місць також може посилитися, якщо компанії вирішать назавжди закрити операції, а не просто призупинити їх, додав Чаморро-Премузіч. “Це великі роботодавці, і так само як вони створили багато робочих місць, коли вони прийшли, робочі місця зникнуть, якщо вони підуть”, – сказав він.

Але це не означає, що ці компанії назавжди прощатимуться з Росією. Компанії, звичайно, можуть “дуже легко повернутися, якщо відбудуться значні політичні зміни, зміни в уряді, зміни репутації”, – сказав Чаморро-Премузіч. “Звичайно, це великий ринок для компаній, тому у них буде такий самий стимул повернутися. Тому, якщо немає моральних перешкод чи перешкод для репутації бренду, вони повернуться”.