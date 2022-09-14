Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив 14 вересня, що світ ніколи не був у кращому становищі, щоб покласти край пандемії COVID-19, що є його найоптимістичнішим поглядом на багаторічну кризу охорони здоров’я, яка призвела до смерті понад шести мільйонів осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив журналістам на віртуальній пресконференції, що “кінець пандемії вже близько”.

Це була найбільш оптимістична оцінка агентства ООН з того часу, як оголосили міжнародний надзвичайний стан у січні 2020 року та почали описувати COVID-19 як пандемію вже через три місяці.

Вірус, який з’явився в Китаї наприкінці 2019 року, вбив майже 6,5 мільйона осіб і заразив близько 606 мільйонів, сколихнувши світову економіку та перевантаживши системи охорони здоров’я.

Поширення вакцин і методів лікування допомогло зупинити смертність і госпіталізацію, а варіант Omicron, який з’явився наприкінці минулого року, викликає менш важкі захворювання. В агентстві зауважили, що смертність від COVID-19 минулого тижня була найнижчою з березня 2020 року.

Водночас глава ВООЗ закликав країни зберігати пильність і порівняв пандемію з марафонським забігом.

“Тепер настав час бігти старанніше і переконатися, що ми перетинаємо межу та пожинаємо плоди нашої важкої праці”, – пояснив він.

Країни повинні ретельно переглянути свою політику та посилити її у боротьбі з COVID-19 та майбутніх вірусів, наголосив Тедрос. Він також закликав країни вакцинувати 100% своїх груп високого ризику та продовжувати тестування на вірус.

У ВООЗ заявили, що країни мають підтримувати достатні запаси медичного обладнання та медичних працівників.

“Ми очікуємо, що в майбутньому будуть хвилі інфекцій, потенційно в різні моменти часу по всьому світу, спричинені різними підваріантами Omicron або навіть різними варіантами, що викликають занепокоєння”, — зазначила старша епідеміологиня ВООЗ Марія Ван Керхов.

Водночас представник Європейської комісії зауважив, що літня хвиля COVID-19, викликана Omicron BA.4 і BA.5, показала, що пандемія ще не закінчилася, оскільки вірус продовжує циркулювати в Європі та за її межами.

Наступна зустріч експертів ВООЗ, на якій вирішать, чи пандемія все ще є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення, відбудеться в жовтні.