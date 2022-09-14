Про це повідомляє Reuters.
Він зазначив журналістам на віртуальній пресконференції, що “кінець пандемії вже близько”.
Це була найбільш оптимістична оцінка агентства ООН з того часу, як оголосили міжнародний надзвичайний стан у січні 2020 року та почали описувати COVID-19 як пандемію вже через три місяці.
Вірус, який з’явився в Китаї наприкінці 2019 року, вбив майже 6,5 мільйона осіб і заразив близько 606 мільйонів, сколихнувши світову економіку та перевантаживши системи охорони здоров’я.
Поширення вакцин і методів лікування допомогло зупинити смертність і госпіталізацію, а варіант Omicron, який з’явився наприкінці минулого року, викликає менш важкі захворювання. В агентстві зауважили, що смертність від COVID-19 минулого тижня була найнижчою з березня 2020 року.
Водночас глава ВООЗ закликав країни зберігати пильність і порівняв пандемію з марафонським забігом.
“Тепер настав час бігти старанніше і переконатися, що ми перетинаємо межу та пожинаємо плоди нашої важкої праці”, – пояснив він.
Країни повинні ретельно переглянути свою політику та посилити її у боротьбі з COVID-19 та майбутніх вірусів, наголосив Тедрос. Він також закликав країни вакцинувати 100% своїх груп високого ризику та продовжувати тестування на вірус.
У ВООЗ заявили, що країни мають підтримувати достатні запаси медичного обладнання та медичних працівників.
“Ми очікуємо, що в майбутньому будуть хвилі інфекцій, потенційно в різні моменти часу по всьому світу, спричинені різними підваріантами Omicron або навіть різними варіантами, що викликають занепокоєння”, — зазначила старша епідеміологиня ВООЗ Марія Ван Керхов.
Водночас представник Європейської комісії зауважив, що літня хвиля COVID-19, викликана Omicron BA.4 і BA.5, показала, що пандемія ще не закінчилася, оскільки вірус продовжує циркулювати в Європі та за її межами.
Наступна зустріч експертів ВООЗ, на якій вирішать, чи пандемія все ще є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення, відбудеться в жовтні.
- Уряд Швеції вирішив подарувати Україні більше як 500 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19.
- Директорка Департаменту охорони здоров’я міста Києва Валентина Гінзбург закликала киян вакцинуватися від COVID-19 найближчим часом через сезонний спалах пандемії.
- Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили про нову хвилю коронавірусу в Європі, яку спричинили нові варіанти штаму Omicron.