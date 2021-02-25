Американська компанія Apple провела щорічні збори акціонерів. У рамках зустрічі проаналізували результати компанії у 2020 році, а також обговорили плани на цей рік.

Про це повідомляє видання Mydrivers.

Зокрема, директор Apple Тім Кук натякнув, що розробники готують для користувачів абсолютно інший iPhone. Йдеться про руйнування шаблонів щодо дизайну смартфону.

За даними інформованих джерел, Кук анонсував довгоочікувану зміну дизайну. Компанія хоче створити iPhone без так званої “моноброви” у верхній частині смартфону, де розташовані камери, отвір гучномовця та система, необхідна для роботи FaceID.

Навіть, якщо так званий чубчик не приберуть зовсім, то його мають суттєво зменшити. Однак Кук відмовився розкривати всі деталі заздалегідь.