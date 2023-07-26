Понад тиждень в користувачів соцмереж сіпається око від скандалу навколо фільму «СМТ Інгулець», на який затвердили 33 мільйони державних коштів. Люди справедливо обурились, що поки народ збирає на підсилення боєздатності армії по 20 гривень, десь планують витратити шалені гроші на неактуальні потреби.

Горбунов в цей час зробив заяву, що 33 мільйони на 24 серії це зовсім невеликі кошти, ба більше, що фільм з благородною метою, направлений на підтримку патріотичного духу українців та боротьбі на інформаційному фронті.

Та народ не проведеш. Люди швиденько накопали інформацію, що сценарій горе фільму був повністю злизаний з російського серіалу під назвою «Жуки», що кіно буде про провладного діяча, прототипом одного із персонажів якого став власник ФК “Інгулець”, скандальний аграрій Олександр Поворознюк. А ще багатьом потенційним глядачам не зайшла й ідея проштовхування образа українця як бидла, підігруючи тим самим російським наративам.





Але й це не зупинило Горбунова. Вже у двох відео в себе на сторінці в інстаграм він розповідає, що був запит від держави, та його компанія виявилась пестунчиком долі, яка подавалась, як інші, та чесно виборола фінансування. Так то воно й так… боєць за своє мав би викликати повагу у суспільства, та щось кампанія про відбілювання себе йде зі скрипом.

В коментарях навіть почали зʼявлятись люди, які розповідають про українську позицію Горбунова. На що отримують від групи опонентів на горіхи.

«Відмовляємось від державного фінансування, та точно не відмовляємось від нашого проєкту, бо ми в нього віримо!» – зазначив шоумен в останньому звернені.

Та додав, що комедії потрібні, що він точно знає, що військові хочуть гумору, що його компанія створює робочі місця, підтримує економічний фронт, та нагадав, що він веде активну волонтерську діяльність. І що гроші на серіал будуть шукати серед інших джерел фінансування.

Спостерігаємо. Цікавий серіал.