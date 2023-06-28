Джерело: пресслужба AMPAS
Зауважується, що Академія є міжнародною організацією, членство в якій відкрите для “кваліфікованих кінематографістів” у всьому світі.
“Академія пишається тим, що вітає цих художників і професіоналів у своєму членстві. Вони представляють надзвичайний талант у всьому світі в різних кінематографічних дисциплінах і зробили життєво важливий вплив на мистецтво і науку про кіно, а також на шанувальників кіно в усьому світі”, — заявили генеральний директор Академії Білл Крамер і президентка Академії Джанет Янг.
У списку також російські режисери Максим з сестрою Євгенією Арбугаєви, їх запросили до відділу документального кіно.
Нагадаємо, кінострічка “Навальний”, у центрі якої дослідження змови щодо отруєння російського борця з корупцією та колишнього кандидата в президенти Олексія Навального, став переможцем премії “Оскар – 2023” у номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм”. Раніше Навальний закликав скеровувати кошти у його фонд боротьби з корупцією, а не на Jevelin Україні.
Зауважимо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський сподівався з’явитися в прямому ефірі церемонії вручення премії “Оскар” після попередніх виступів на “Золотому глобусі” та “Греммі”, але його запит відхилено. Крім того, організатори “Оскара” відмовилися від будь-яких коментарів щодо причин такого рішення.
Довідка. Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук (AMPAS) заснована в штаті Каліфорнія 11 травня 1927 року як організація професіоналів на громадських засадах, створена для просування кінематографу. Членами Академії є 6000 професіоналів кіноіндустрії.
Академія відома по усьому світі своєю щорічною премією “Оскар”.
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