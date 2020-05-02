У суботу, 2 травня о 20:00 відбудеться ZOOM-відеоконференція "Кінодрайв", яка стане завершенням проєкту "Кіновернісаж online". Темою дискусії стане: "Кінорік 2019: спільне і особисте. Що надалі?". Подивитись конференцію можна буде на Youtube-каналі hromadske.

Спікерами стануть Голова Правління Української кіноакадемії Володимир Войтенко, президентка Одеського міжнародного кінофестивалю, голова наглядової ради Української кіноакадемії Вікторія Тігіпко, режисери, продюсери, представники українських кінофестивалів тощо.

Модераторка конференції – членкиня наглядової ради та співзасновниця Української кіноакадемії, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич.

“Кінодрайв” завершує започаткований Up Ua Studio у партнерстві з Українською кіноакадемією (УКА) “Кіновернісаж online”, що проходив з 20 квітня по 1 травня і транслювався наживо в етері та на Youtube-каналі hromadske.

Мета культурного заходу “Кіновернісаж online” – познайомити глядачів з номінантами Четвертої національної кінопремії “Золота Дзиґа” напередодні церемонії вручення нагород, яка пройде 3 травня. В програмі – творчі зустрічі з авторами 12 фільмів, що номінуються на головні кінонагороди України за 2019 рік.

Українська кіноакадемія

hromadske

Up Ua Studio

Контакт для ЗМІ: співорганізаторка проєкту Анастасія Пугач [email protected];