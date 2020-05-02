Спікерами стануть Голова Правління Української кіноакадемії Володимир Войтенко, президентка Одеського міжнародного кінофестивалю, голова наглядової ради Української кіноакадемії Вікторія Тігіпко, режисери, продюсери, представники українських кінофестивалів тощо.
Модераторка конференції – членкиня наглядової ради та співзасновниця Української кіноакадемії, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич.
“Кінодрайв” завершує започаткований Up Ua Studio у партнерстві з Українською кіноакадемією (УКА) “Кіновернісаж online”, що проходив з 20 квітня по 1 травня і транслювався наживо в етері та на Youtube-каналі hromadske.
Мета культурного заходу “Кіновернісаж online” – познайомити глядачів з номінантами Четвертої національної кінопремії “Золота Дзиґа” напередодні церемонії вручення нагород, яка пройде 3 травня. В програмі – творчі зустрічі з авторами 12 фільмів, що номінуються на головні кінонагороди України за 2019 рік.
Контакт для ЗМІ: співорганізаторка проєкту Анастасія Пугач [email protected];